فابريزيو رومانو: ريال مدريد على وشك إتمام صفقة إدواردو كامافينغا

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عن اقتراب ريال مدريد من التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي إدواردو كامافينغا من رين.

وقال فابريزيو رومانو، الذي يعمل في شبكة“ سكاي سبورت“: ”عرض رسمي من ريال مدريد لشراء إدواردو كامافينغا، العرض أكثر بقليل من 30 مليون يورو، تم تضمين الإضافات في العرض“.

Official bid from Real Madrid for Eduardo Camavinga: bit more than €30m, add ons included in the proposal. Camavinga prefers to leave Rennes now more than as free agent in 2022. Agreement close to be finalized. 🚨⚪️ #RealMadrid

وأضاف: ”كامافينغا يفضل مغادرة رين الآن، ولا يريد الانتظار حتى نهاية عقده في يونيو 2022“.

وأكد رومانو: ”الاتفاق على وشك الانتهاء“.

وأشار إلى أن ريال مدريد اتفق مع كامافينغا على الشروط الشخصية، حيث سيرتبط بعقد مع النادي الملكي حتى يونيو 2026.

Real Madrid are in advanced talks with Rennes to sign Eduardo Camavinga immediatly! First reported by French sources tonight – there’s an official bid on the table from Real Madrid. ⚪️🚨 #RealMadrid

Deal not 100% agreed yet – but advanced. Camavinga wants to leave Rennes now. pic.twitter.com/rZeOJiTldt

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2021