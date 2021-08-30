رياضة

فابريزيو رومانو: ريال مدريد على وشك إتمام صفقة إدواردو كامافينغا
تاريخ النشر: 30 أغسطس 2021 21:39 GMT
تاريخ التحديث: 30 أغسطس 2021 22:20 GMT

فابريزيو رومانو: ريال مدريد على وشك إتمام صفقة إدواردو كامافينغا

ريال مدريد سعى للتعاقد مع كامافينغا منذ السوق الصيفي الحالي، لكن إدارة رين طلبت الحصول على 70 مليون يورو وهو ما حال دون إتمام الصفقة.

+A -A
المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عن اقتراب ريال مدريد من التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي إدواردو كامافينغا من رين.

وقال فابريزيو رومانو، الذي يعمل في شبكة“ سكاي سبورت“: ”عرض رسمي من ريال مدريد لشراء إدواردو كامافينغا، العرض أكثر بقليل من 30 مليون يورو، تم تضمين الإضافات في العرض“.

وأضاف: ”كامافينغا يفضل مغادرة رين الآن، ولا يريد الانتظار حتى نهاية عقده في يونيو 2022“.

وأكد رومانو: ”الاتفاق على وشك الانتهاء“.

وأشار إلى أن ريال مدريد اتفق مع كامافينغا على الشروط الشخصية، حيث سيرتبط بعقد مع النادي الملكي حتى يونيو 2026.

ووفقا لرومانو، فرغم أنه لم تتم الموافقة على العرض بنسبة 100%، إلا أن ريال مدريد في محادثات متقدمة مع رين للتعاقد مع كامافينغا البالغ من العمر 18 عاما.

وسعى ريال مدريد للتعاقد مع كامافينغا منذ السوق الصيفي الحالي، لكن إدارة رين طلبت الحصول على 70 مليون يورو، وهو ما حال دون إتمام الصفقة.

وكانت التقارير تشير إلى سعي ريال مدريد للتعاقد مع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، لكن يبدو أن النادي الفرنسي لا ينوي التفريط في مبابي هذا الصيف، رغم أنه سيرحل مجانا بعد عام واحد، حال عدم إقناعه بتجديد عقده.

يشار إلى أن ريال مدريد أبرم صفقة وحيدة هذا الصيف، بالتعاقد مع المدافع النمساوي ديفيد ألابا، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية تعاقده مع بايرن ميونخ.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play