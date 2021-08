إشبيلية يطلب تأجيل موعد مباراته مع برشلونة في الدوري الإسباني

قال نادي إشبيلية، اليوم الإثنين، إنه طلب تأجيل مباراته المقبلة في الدوري الإسباني لكرة القدم أمام برشلونة، والمقرر إقامتها في 11 سبتمبر أيلول المقبل، إلى موعد لاحق.

واتخذ إشبيلية القرار بعد أن رفضت محكمة التحكيم الرياضية طعن رابطة الدوري الإسباني ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بتمديد فترة إقامة تصفيات كأس العالم في أمريكا الجنوبية.

📄 #SevillaFC and @LaLigaEN request that the match against @FCBarcelona is postponed. #WeareSevilla #NeverSurrender

— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) August 30, 2021