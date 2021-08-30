إشبيلية يطلب تأجيل موعد مباراته مع برشلونة في الدوري الإسباني

قال نادي إشبيلية، اليوم الإثنين، إنه طلب تأجيل مباراته المقبلة في الدوري الإسباني لكرة القدم أمام برشلونة، والمقرر إقامتها في 11 سبتمبر أيلول المقبل، إلى موعد لاحق.

واتخذ إشبيلية القرار بعد أن رفضت محكمة التحكيم الرياضية طعن رابطة الدوري الإسباني ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بتمديد فترة إقامة تصفيات كأس العالم في أمريكا الجنوبية.

وقرر الفيفا تمديد فترة إقامة المباريات ليومين إضافيين لتمكين المنتخبات من أداء مبارياتها المؤجلة من مارس آذار الماضي بسبب فيروس كورونا، في سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول.

وبهذا فإن فترة التوقف الدولي في أمريكا الجنوبية ستنتهي في 10 سبتمبر أيلول المقبل، أي قبل 24 ساعة فقط من موعد مباريات في الدوري المحلي، ومنها مباراة إشبيلية وبرشلونة.

وقال إشبيلية في بيان: ”لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم ستجتمع خلال الأسبوع الحالي؛ للنظر في الطلب الذي جاء نتيجة لقرار محكمة التحكيم الرياضية، الذي يرفض تعديل برنامج الفيفا الخاص بمباريات أمريكا الجنوبية“.

وسيتكرر هذا الوضع في أكتوبر تشرين الأول المقبل أيضا.