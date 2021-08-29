ماركا: ريال مدريد يشعر بالضيق بسبب مبابي.. والأمر مع باريس سان جيرمان "تجاوز حدود الصبر"

بدأ مسؤولو نادي ريال مدريد الإسباني يشعرون بالضجر والضيق، بسبب عدم رد إدارة باريس سان جيرمان على عرضهم الذي طالبوا فيه بضم النجم الشاب كيليان مبابي.

ونشرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن عدم استجابة باريس سان جيرمان لطلبات ريال مدريد، وإدخال مبابي في التشكيلة الأساسية للفريق لمواجهة ريمس، اليوم الأحد، تسببا بغضب عارم لدى إدارة النادي الملكي.

وشارك مبابي أمام ريمس في الدوري الفرنسي، اليوم الأحد، وأحرز الهدف الأول لباريس سان جيرمان من رأسية رائعة.

هدف مبابي نجم باريس سان جيرمان في شباك ريمس من رأسية رائعة pic.twitter.com/h0syp32pyr — إرم سبورت (@EremSports) August 29, 2021

ونقلت الصحيفة المقربة من إدارة ريال مدريد عن مصدر مسؤول، أن ما حدث من تجاهل لهم من قبل إدارة باريس ”يتجاوز حدود الصبر“، لأن إدارة الفريق الباريسي تحدثت عن حل فوري للقضية حتى قبل مباراة باريس سان جيرمان ضد ريمس، لكن ريال مدريد يعتقد أن المعضلة ستستمر حتى يوم الإثنين.

وتعتقد إدارة ريال مدريد أنها تصرفت بشكل صحيح تجاه باريس سان جيرمان خلال العملية، خاصة بعد منحهم موعدًا نهائيًا في الساعة 18:00 CEST، يوم الإثنين، للرد على عرض بيع مبابي.

وكانت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية ذكرت أن ريال مدريد رفع عرضه إلى 180 مليون يورو للحصول على خدمات مبابي، بعد أن رفض باريس سان جرمان عرضًا سابقًا من النادي بقيمة 160 مليون يورو.

وربطت تقارير لفترة طويلة مبابي الذي انضم إلى باريس سان جرمان معارًا من موناكو في بادئ الأمر في 2017، باحتمال الانتقال إلى الفريق الملكي، علمًا بأن عقده مع سان جيرمان ينتهي صيف 2022.

ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، قال إن العرض مقابل 160 مليون يورو ”غير مناسب“، وإن مبابي، الذي يتبقى عام واحد على نهاية عقده الحالي، يمكن أن يرحل لكن بشروط النادي.

وانضم مبابي إلى سان جيرمان من موناكو، في 2017، على سبيل الإعارة في البداية، ثم تم التعاقد معه بشكل نهائي بعدها بعام واحد مقابل 180 مليون يورو.

وأضاف ليوناردو أن النادي لن يسمح برحيل مبابي مقابل مبلغ أقل مما دفعه النادي للتعاقد معه من موناكو، لأن سان جيرمان ما زال مدينًا لموناكو بأموال من تلك الصفقة.