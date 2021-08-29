ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يتخطى خيتافي ويقفز إلى المركز الرابع

خطف فريق برشلونة الإسباني، فوزًا غاليًا من نظيره خيتافي، 2/1، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

ولم ينتظر برشلونة طويلًا وسجل هدفًا سريعًا في الدقيقة الثانية من بداية المباراة عن طريق سيرجيو روبيرتو الذي سددها قوية داخل الشباك.

وتمكن خيتافي من إدراك التعادل في الدقيقة 19، عن طريق ساندرو راميريز الذي سدد من داخل منطقة الجزاء.

وتدارك برشلونة الأمور سريعًا، وتقدم مرة أخرى في الدقيقة 30 عن طريق ممفيس ديباي.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 7 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما احتل خيتافي المركز الـ18 دون نقاط.

#برشلونة يهزم خيتافي 2/1

ويتصدر ترتيب الدوري الإسباني (مؤقتا)

برشلونة يملك 7 نقاط

وهو نفس رصيد ريال مدريد وفالنسيا وإشبيلية ومايوركا#إرم_سبورت #برشلونة_خيتافي #الليغا pic.twitter.com/SapG5dGIN6 — إرم سبورت (@EremSports) August 29, 2021

سيلتا فيغو يسجل أسوأ انطلاقة له في ”الليغا“ منذ موسم 2016-2017

من جهة أخرى سجل فريق سيلتا فيغو أسوأ انطلاقة له في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم منذ موسم (2016-2017) بهزيمته الأخيرة أمام أتلتيك بلباو بهدف دون رد، حيث حصد نقطة واحدة في أول ثلاث جولات.

وتعرض سيلتا فيغو لهزيمتين كلتيهما في ملعب (بالايدوس): ضد أتلتيكو مدريد وأثلتيك بلباو، بينما تعادل دون أهداف في مباراة واحدة ضد فريق أوساسونا على ملعب إل سادار، وهي أسوأ انطلاقة للفريق منذ موسم (2016-2017).

وبدأ سيلتا ذلك الموسم، تحت قيادة المدرب إدواردو بريزو، الدوري الإسباني بثلاث هزائم ضد ليجانيس (0-1)، وريال مدريد (2-1)، وأتلتيكو مدريد (0-4)، بينما حصد أول نقطة له ذلك الموسم بداية من مباراة الجولة الرابعة، حيث تعادل آنذاك مع أوساسونا بدون أهداف، وفي المباراة التالية انتصر على سبورتينج بهدفي هوغو مايو وياجو أسباس.

وبدأ سيلتا الموسم التالي (2017-2018) تحت قيادة المدرب خوان كارلوس أونزوي بصورة أفضل رغم خسارته في أول جولتين ضد فريقي ريال سوسيداد وريال بيتيس، حيث انتظر حتى الجولة الثالثة لتحقيق أول انتصار له على حساب ديبورتيفو ألافيس بهدف نظيف سجله ماكسي غوميز.

وفي موسم (2018-2019) وقع سيلتا فيغو على انطلاقة جيدة تحت قيادة الأرجنتيني أنطونيو محمد، حيث حصد الفريق 7 نقاط من أصل 9 في أول ثلاث جولات بعد تعادله مع إسبانيول وانتصاره على ليفانتي وأتلتيكو مدريد.

بينما حصد الفريق الموسم الماضي (2020-2021) تحت قيادة أوسكار جارثيا 5 نقاط في أول ثلاث جولات، بعد تعادله خارج الديار مع إيبار (0-0) وبلد الوليد (1-1) وانتصاره في بالايدوس على فالنسيا بهدفين لهدف.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: