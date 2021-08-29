المحكمة الرياضية تجبر الأندية الإسبانية على إرسال لاعبيها لخوض تصفيات أمريكا الجنوبية

سيتعين على الأندية الإسبانية السماح للاعبيها الدوليين بخوض تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 لكرة القدم، في سبتمبر أيلول المقبل، بعد قرار من محكمة التحكيم الرياضية، اليوم الأحد.

وكانت رابطة الدوري الإسباني تقدمت بطعن ضد الاتحاد الدولي (الفيفا)؛ بسبب تمديد فترة المباريات الدولية لتصفيات كأس العالم ليومين؛ لأن ذلك سيعني أن اللاعبين المشاركين لن يكون بوسعهم اللعب مع أنديتهم عند استئناف المسابقة المحلية في 11 سبتمبر أيلول.

وقال الفيفا في بيان، إنه يرحب بقرار المحكمة الرياضية.

اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم يعلن تأجيل مباريات تصفيات كأس العالم 2022 المقررة في مارس.#إرم_سبورت pic.twitter.com/cjv5OLSVaX — إرم سبورت (@EremSports) March 6, 2021

وكانت رابطة الدوري الإسباني ”لا ليغا“ قد أعلنت، يوم الخميس الماضي، عدم السماح للاعبي أندية الدوري الإسباني بالانضمام إلى منتخبات أمريكا الجنوبية لخوض 3 مباريات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم خلال الشهر المقبل.

وقالت رابطة الدوري الإسباني في بيان رسمي: ”فيما يتعلق بالقرار الجاد من جانب واحد من قبل الفيفا بزيادة يومين من 9 إلى 11 في كل من سبتمبر وأكتوبر في فترة التوقف الدولي لاتحاد كونميبول دون معالجة الحلول الأخرى التي أثيرت في منتدى الدوريات العالمية، تريد رابطة الليغا الإبلاغ بأنها ستدعم في جميع المجالات قرار الأندية الإسبانية بعدم إطلاق سراح لاعبيها المنتمين إلى المنتخبات الوطنية لدعوة كونميبول، وستتخذ الإجراءات القانونية ذات الصلة ضد هذا القرار الذي يؤثر على نزاهة المنافسة بعدم السماح بتوافر اللاعبين“.

وأضافت: ”ستستدعي الليغا الأندية المتضررة للاجتماع في الأيام المقبلة، والسبب وراء ذلك يرجع لأن التوقيت يتعارض مع عودة الدوري ولا توجد راحة كافية للاعبين“.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر، في وقت سابق، مد فترة المباريات الدولية لمباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي لم تستكمل حتى الآن، ليتم خوض 3 مباريات بدلا من اثنتين خلال فترة التوقف.

وأعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، المواعيد النهائية لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022.

وبحسب بيان صادر عن الاتحاد الإقليمي، ستقام المباريات أيام 2 و5 و9 سبتمبر، على النحو المحدد من قبل إدارة منافسات المنتخبات التابعة له.