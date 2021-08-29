أنسو فاتي قد يرتدي القميص رقم 10‎ مع نادي برشلونة

كشفت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، يوم الأحد، أن الرقم 10، الذي أصبح خاليا بعد رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي، قد يذهب إلى أنسو فاتي.

وكان نادي برشلونة أعلن عن أرقام قمصان لاعبي الفريق الذين تم استدعاؤهم لقائمة مباراة خيتافي في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني، التي ستقام مساء اليوم الأحد.

ولم يظهر رقم 10 أمام اسم أي لاعب من القائمة المستدعاة.

وكانت هناك تكنهات بأن البرازيلي فيليب كوتينيو سيرتدي القميص رقم 10 بعد رحيل ميسي، إلى باريس سان جيرمان، ولكن مع الإعلان عن القائمة ظهر النجم البرازيلي بالرقم 14.

وأوضحت الصحيفة أن ”الرقم 10 بذلك ظل شاغرا بعد رحيل ميسي والذي يمكن أن يحمله فاتي هذا الموسم، وهو أمر لم يتم تأكيده بعد في انتظار عودة اللاعب للقائمة مع المباريات المقبلة“.

وتنص قواعد الاتحاد الإسباني لكرة القدم بشكل واضح على تسجيل الـ 25 لاعبا المتاح تسجيلهم بقمصان بأرقام بين الرقم واحد والرقم 25، دون حجب أي رقم.

كما تنص القوانين على منع تغيير أرقام القمصان في منتصف الموسم، أي أن اللاعب الذي يبدأ الموسم بقميص ذي رقم معين لا بد أن يلعب كل مباريات الموسم بالقميص ذاته.

وتعرض أنسو فاتي إلى تمزق في الغضروف المفصلي للركبة اليسرى، في الـ7 من نوفمبر 2020، بعد تدخل عنيف من ماندي لاعب بيتيس، وأجرى عملية جراحية عاجلة، غاب على إثرها طوال الفترة الماضية.

وخاض فاتي تدريبات تأهيلية مكثفة، ولكن بعد 290 يوما من إصابته، ظهر في المران الجماعي للبارسا الثلاثاء الماضي.

ويرفض الجهاز الفني لفريق برشلونة، بقيادة الهولندي رونالد كومان، الإسراع من عملية عودة اللاعب، خوفا من تعرضه لأي انتكاسة.

ويدخل فريق برشلونة لقاء اليوم وهو يحتل المركز الثامن برصيد 4 نقاط، بعد فوزه على ريال سوسيداد برباعية مقابل هدفين، ثم تعادله أمام أتلتيك بلباو بهدف لكل فريق.