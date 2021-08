سكاي سبورتس: مبابي يشعر أنه محتجز في باريس سان جيرمان رغماً عنه

قالت شبكة ”سكاي سبورتس“ البريطانية إن النجم الفرنسي كيليان مبابي يشعر أنه محتجز في باريس سان جيرمان رغما عنه، خاصة في ظل العروض التي يقدمها له ريال مدريد للتعاقد معه.

وأضافت ”سكاي“، في تقرير لها يوم الأحد: ”يعتقد مبابي أن مسؤولي باريس سان جيرمان يسعون لإجباره على البقاء عكس رغبته بالرحيل لريال مدريد الذي تقدم بالفعل بعرض لشرائه“.

وتابعت: ”اللاعب يملك اتفاقا شفهيا يسمح له بمغادرة باريس بحال وصل لهم عرض يساوي ما دفعوه لضمه (180 مليون يورو)، لكن على ما يبدو أنهم أخلوا بهذا الاتفاق“.

Kylian Mbappe feels he is being kept at Paris Saint-Germain against his will amid bids from Real Madrid.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 29, 2021