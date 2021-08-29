سكاي سبورتس: مبابي يشعر أنه محتجز في باريس سان جيرمان رغماً عنه

قالت شبكة ”سكاي سبورتس“ البريطانية إن النجم الفرنسي كيليان مبابي يشعر أنه محتجز في باريس سان جيرمان رغما عنه، خاصة في ظل العروض التي يقدمها له ريال مدريد للتعاقد معه.

وأضافت ”سكاي“، في تقرير لها يوم الأحد: ”يعتقد مبابي أن مسؤولي باريس سان جيرمان يسعون لإجباره على البقاء عكس رغبته بالرحيل لريال مدريد الذي تقدم بالفعل بعرض لشرائه“.

وتابعت: ”اللاعب يملك اتفاقا شفهيا يسمح له بمغادرة باريس بحال وصل لهم عرض يساوي ما دفعوه لضمه (180 مليون يورو)، لكن على ما يبدو أنهم أخلوا بهذا الاتفاق“.

Kylian Mbappe feels he is being kept at Paris Saint-Germain against his will amid bids from Real Madrid. — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 29, 2021

وأشارت: ”إذا رفض باريس سان جيرمان العرض أو لم يستجب، فسيتحول ريال مدريد إلى خطته البديلة ويوقع اللاعب على اتفاقية ما قبل العقد في يناير، حتى يتمكن من الحصول عليه مجانا الصيف المقبل“.

وكانت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية ذكرت أن ريال مدريد رفع عرضه إلى 180 مليون يورو للحصول على خدمات مبابي، بعد أن رفض باريس سان جرمان عرضا سابقا من النادي بقيمة 160 مليون يورو.

وربطت تقارير لفترة طويلة مبابي الذي انضم إلى باريس سان جرمان معارا من موناكو في بادئ الأمر في 2017، باحتمال الانتقال إلى الفريق الملكي، علما أن عقده مع سان جيرمان ينتهي صيف 2022.

بينما قالت صحيفة ”ليكيب“، يوم الأحد: ”إذا قام ريال مدريد بتحسين العرض من أجل مبابي وكان يلبي مطالب باريس سان جيرمان، فلن يتم المخاطرة مع اللاعب وإشراكه الليلة ضد ريمس في الدوري الفرنسي“.

وكان ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، قال إن العرض مقابل 160 مليون يورو ”غير مناسب“، وإن مبابي، الذي يتبقى عام واحد على نهاية عقده الحالي، يمكن أن يرحل لكن بشروط النادي.

وانضم مبابي إلى سان جيرمان من موناكو في 2017 على سبيل الإعارة في البداية، ثم تم التعاقد معه بشكل نهائي بعدها بعام واحد مقابل 180 مليون يورو.

وأضاف ليوناردو أن النادي لن يسمح برحيل مبابي مقابل مبلغ أقل مما دفعه النادي للتعاقد معه من موناكو، لأن سان جيرمان ما يزال مدينا لموناكو بأموال من تلك الصفقة.