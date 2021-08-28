كاسيميرو يعرقل حكم مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني (فيديو)

شهدت مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني لقطة طريفة بين كاسيميرو لاعب الفريق الملكي، وحكم اللقاء أليخاندرو خوسيه هيرنانديز.

وتقام مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني ”لا ليغا“.

وشهدت الدقيقة 58، تدخل كاسيميرو على أحد لاعبي ريال بيتيس، ولكنه عرقل حكم المباراة أليخاندرو خوسيه ليسقط الثنائي على أرض الملعب وسط ضحك متبادل، لينتهي الموقف سريعًا.

وانتزع فريق ريال مدريد فوزا صعبا على مضيفه ريال بيتيس 1 – صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين الريال بالفضل في هذا الفوز للاعبه داني كارفاخال الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 61، من تسديدة رائعة سددها مباشرة من عرضة كريم بنزيما.

ورفع الريال رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، بشكل مؤقت، بفارق الأهداف أمام إشبيلية وفالنسيا ومايوركا.

فيما توقف رصيد بيتيس عند نقطتين في المركز الرابع عشر.

وفاز الريال في الجولة الأولى على ألافيس 4 – 1، وتعادل في الجولة الثانية مع ليفانتي 3 – 3، فيما تعادل بيتيس في أول مباراتين بالدوري أمام ريال مايوركا وقادش بنتيجة واحدة هي 1 – 1.