ريال مدريد لباريس سان جيرمان: أمامكم 48 ساعة إما الاستغناء عن مبابي أو الحصول عليه مجانًا

طالبت إدارة ريال مدريد الإسباني نظيرتها في باريس سان جيرمان بالرد على العرض المقدم؛ من أجل الحصول على خدمات النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وقالت صحيفة (لو باريزيان) إن إدارة ريال مدريد منحت سان جيرمان مهلة تمتد حتى 48 ساعة لإغلاق توقيع مبابي أو سحب العرض.

وقالت الصحيفة إن النادي الأبيض حذر باريس في حالة عدم الرد على العرض المقدم بـ180 مليون دولار لإتمام صفقة مبابي، فإنهم لن ينتظروا يوم الاثنين لإتمام صفقة الانتقال.

ريال مدريد يعتزم "الهجوم" على مبابي في آخر 48 ساعة من الميركاتو https://t.co/NhaeTjOdsD pic.twitter.com/kTa4LIs2Ub — إرم سبورت (@EremSports) August 21, 2021

وأرسل فلورنتينو بيريز رسالة واضحة جدًا إلى باريس سان جيرمان. لديهم 48 ساعة، حتى نهاية عطلة نهاية الأسبوع، لقبول العرض وإكمال الصفقة، وإلا فسوف ينسحبون من العملية وينتظرون حتى 1 يناير للتوقيع مع النجم الفرنسي مجانًا.

يمكن أن يؤخذ في الاعتبار أنه لم يتبقَ سوى أربعة أيام على إغلاق السوق، لكن هذا لا يعني أن ريال مدريد سينتظر يوم الثلاثاء 31 لإنهاء العملية.

آخر ما عُرف رسميًا عن النادي الفرنسي هو ما قاله ليوناردو المدير التنفيذي لباريس، لقناة تلفزيونية إسبانية أمس، بعد مغادرته كامب دي لوج، المدينة الرياضية في باريس سان جيرمان: ”لم يتغير شيء منذ اليومين الماضيين. إنه نفس الموقف“.

وتعتقد إدارة ريال مدريد بعد هذا التصريح أن لدى نادي باريس بالفعل وقتًا كافيًا لدراسة العرض وقبوله، لذلك إذا لم يكن لديها أي أخبار خلال الـ 48 ساعة القادمة، فسوف ينسحب الريال من العملية وتبدأ الخطة B، التي ستأخذ مبابي مجانًا إلى العاصمة الإسبانية في يونيو من العام المقبل.