كومان: لن أحسد ريال مدريد على ضم مبابي.. ولكن أسعار الانتقالات "سخيفة"

قال رونالد كومان مدرب برشلونة إن حجم الإنفاق على الانتقالات هذا الصيف ”سخيف“ عند الأخذ في الاعتبار الآثار المادية لجائحة فيروس كورونا، لكنه أكد تقبله أن فريقه لم يعد بوسعه التنافس مع فرق القمة على ضم لاعبين بارزين.

وبعد أكثر من عام واحد على تأثر أندية كثيرة بالوباء ومنها برشلونة، وصل مستوى الإنفاق في العديد من الفرق الأوروبية الكبيرة إلى مستويات ملفتة.

وتعاقد مانشستر سيتي مع جاك جريليش مقابل 100 مليون جنيه إسترليني (137.66 مليون دولار)، وأنق تشيلسي 97 مليون إسترليني لضم روميلو لوكاكو، بينما عرض ريال مدريد 180 مليون يورو (212.27 مليون دولار) للتعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

ريال مدريد يستعد لتقديم عرض ثالث للتعاقد مع مبابي https://t.co/oJftnuie2s pic.twitter.com/PZIXtrycqs — إرم سبورت (@EremSports) August 28, 2021

ومن المنتظر أن يحصل كريستيانو رونالدو على 480 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وفقا لتقارير بريطانية، بعد العودة إلى صفوف مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس.

وقال كومان للصحفيين قبل مواجهة خيتافي في الدوري الإسباني يوم الأحد: ”هذه الأرقام سخيفة. نحن في عالم يعاني فيه الجميع من مشكلات مالية في الفترة الأخيرة، لذا من الجنون دفع الكثير في هذا الوضع“.

وأكد المدرب الهولندي أنه لن يحسد غريمه ريال مدريد لو ضم مبابي.

وقال كومان: ”إذا امتلك مدريد المال للإنفاق عليه.. فإنه من بين أفضل لاعبي العالم، وأنا أود وجود مبابي في فريقي“.

وأضاف: ”كل فريق يريد تحسين تشكيلته، وإذا كان بوسعنا تعزيز تشكيلتنا بلاعب مثله فهذا رائع“.

وتعاقد برشلونة مع ثلاثة لاعبين بأكثر من 100 مليون يورو بين 2018 و2019، لكنه بات يتجه إلى إبرام صفقات مجانية هذا الصيف بسبب مشكلاته المالية، كما اضطر للانفصال عن هدافه التاريخي ليونيل ميسي.

وتعادل برشلونة 1-1 مع أتليتيك بيلباو في الجولة الماضية، بينما فاز 4-2 على ريال سوسيداد في الجولة الافتتاحية للدوري.

وسيخوض برشلونة مواجهة خيتافي دون المدافعين الأساسيين وهما جيرارد بيكي بسبب الإصابة وإيريك جارسيا بسبب الإيقاف.