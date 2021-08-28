بوكيتينو يزيد الغموض حول مشاركة ميسي مع باريس سان جيرمان أمام رانس

لم يتخذ ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان حتى الآن قرارًا بشأن مشاركة لاعبه الجديد الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة فريقه المقبلة في الدوري الفرنسي لكرة القدم خارج أرضه أمام رانس، غدًا الأحد.

ولم يشارك ميسي (34 عامًا) حتى الآن في أي مباراة رسمية مع ناديه الجديد الذي انضم إليه قادمًا من برشلونة الإسباني في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي، اليوم السبت: ”علينا تحليل بعض الجوانب، وسنقرر لاحقًا“.

وأعلن باريس سان جيرمان في وقت لاحق أن تشكيلة الفريق ستعلن، صباح غدٍ الأحد.

ولم يشارك ميسي في أي مباراة منذ فوزه بكأس كوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين على حساب البرازيل، في 11 يوليو/ تموز الماضي.

وعن ميسي قال بوكيتينو أيضًا: ”إنه متحمس جدًا، فهو لاعب محترف كبير وتكيف سريعًا مع لاعبي فريقه الجديد.

مضيفًا أنه ”يملك القدرة على التكيف في أي بطولة دوري جديدة“.