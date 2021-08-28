لوباريزيان: ريال مدريد يهدد باريس سان جيرمان بالانسحاب من صفقة مبابي

قالت وسائل إعلام فرنسية، اليوم السبت، إن ريال مدريد هدد باريس سان جيرمان بالانسحاب من صفقة التعاقد مع كيليان مبابي.

وذكرت صحيفة ”لوباريزيان“ أن ريال مدريد أرسل إنذارا إلى باريس سان جيرمان، أوضح من خلاله أنه يريد إتمام الصفقة، اليوم السبت أو غدا الأحد، وإلا فسينسحب من الصفقة.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي ريال مدريد يعتقدون أن إدارة باريس سان جيرمان تستغل عامل الوقت؛ لأنها تعلم أنه بوصول يوم الإثنين سيكون من المستحيل تقريبا إتمام الصفقة.

ومن المقرر أن ينضم مبابي لمعسكر منتخب فرنسا الساعة الواحدة ظهرا من يوم الإثنين، وبالتالي فإن الأمور ستصبح معقدة جدا، حال عدم إتمام الصفقة اليوم السبت أو غدا الإثنين.

وأرسل ريال مدريد عرضا لباريس سان جيرمان بقيمة 170 مليون يورو إضافة إلى 10 ملايين كمتغيرات، لكن يُعتقد أن إدارة النادي الفرنسي تنتظر عرضا أعلى من ذلك.

ريال مدريد يستعد لتقديم عرض ثالث للتعاقد مع مبابي https://t.co/oJftnuie2s pic.twitter.com/PZIXtrycqs — إرم سبورت (@EremSports) August 28, 2021

في المقابل، قالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية إن البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، أخبر مبابي مجددا أنه يريد الاحتفاظ به، رغم أن عقده ينتهي في يونيو 2022.

وأشارت إلى أنه لم تحدث أي مفاوضات بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان بشأن مبابي، يوم أمس الجمعة، حيث إن باريس سان جيرمان لا يرى أي جدوى من التفاوض لأن العرض الثاني لم يكن يستحق التفاوض عليه في نظرهم.

ومن المقرر أن يغلق باب الانتقالات الصيفي الحالي، يوم الثلاثاء 31 أغسطس.

وفي حال نجاح باريس سان جيرمان في الإبقاء على مبابي الصيف الحالي، فإن اللاعب سيغادر إلى ريال مدريد دون أي مقابل، بعد عام واحد، حال عدم تجديد عقده مع النادي الفرنسي.

ذا تلغراف: باريس سان جيرمان ينوي التعاقد مع هالاند لتعويض مبابي https://t.co/pMYHYhOloF pic.twitter.com/6ar20JQIXB — إرم سبورت (@EremSports) August 27, 2021

وانضم مبابي، البالغ من العمر 22 عاما، من موناكو إلى باريس سان جيرمان صيف عام 2017، بنظام الإعارة، قبل أن ينتقل بعقد انتقال دائم بعد عام واحد.

وشارك مبابي في 174 مباراة مع باريس سان جيرمان، سجل فيها 133 هدفا، وقدم 63 تمريرة حاسمة.

وأبرم ريال مدريد صفقة صيفية وحيدة هذا العام، بالتعاقد مع النمساوي ديفيد ألابا في صفقة انتقال حر، بعد نهاية تعاقده مع بايرن ميونخ، لكن ريال مدريد قد يتم ثاني أغلى صفقة في تاريخ سوق الانتقالات بالتعاقد مع مبابي.