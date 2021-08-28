موندو ديبورتيفو: تير شتيغن وكوتينيو جاهزان للمشاركة في مباراة برشلونة وخيتافي

قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة يمكنه الاعتماد على الحارس الألماني مارك آندري تير شتيغن، والبرازيلي فيليب كوتينيو في مباراة البلوغرانا مع خيتافي غدا الأحد.

ويستضيف برشلونة على ملعبه كامب نو منافسه خيتافي، في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، ويسعى النادي الكتالوني لتحقيق الفوز بعد التعادل 1/1 خارج معقله مع أتلتيك بلباو.

إحدى أجمل تصديات تير شتيغن حامي عرين الكاتالوني 👊 عيد ميلاد سعيد 🎂 @mterstegen1 #beINUCL pic.twitter.com/S7moOgPxgx — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 30, 2020

وأوضحت الصحيفة أن تير شتيغن تعافى تماما من الإصابة ويمكنه المشاركة أمام خيتافي لأول مرة منذ أشهر، وهو ما ينطبق على كوتينيو.

وكانت آخر مباراة لتير شتيغن مع برشلونة يوم 16 مايو الماضي، حيث خضع لعملية جراحية في الركبة اليمنى غاب على إثرها لعدة أشهر، ولم يتواجد مع ألمانيا في يورو 2020.

واعتمد برشلونة على الحارس نوربيرتو نيتو في أول جولتين أمام ريال سوسيداد وأتلتيك بلباو، لكن الأكيد أن الحارس البرازيلي سيعود على دكة البدلاء بعودة تير شتيغن.

وشارك تير شتيغن في 42 مباراة مع برشلونة الموسم الماضي، تلقى فيها 50 هدفا، وحافظ على نظافة الشباك في 14 مواجهة.

كما أفادت ”موندو ديبورتيفو“ بأن البرازيلي فيليب كوتينيو بات جاهزا للعب مع برشلونة بداية من مواجهة خيتافي غدا الأحد.

ولم يلعب كوتينيو مع برشلونة منذ إصابته في نوفمبر 2020 بسبب إصابة في الغضروف الخارجي للركبة اليسرى.

وشارك كوتينيو في 14 مباراة مع برشلونة الموسم الماضي، سجل فيها 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

وإلى جانب تير شتيغن وكوتينيو يمكن لرونالد كومان إشراك المدافع أوسكار مينغويزا، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مع منتخب إسبانيا الأولمبي في أولمبياد طوكيو، حيث وصل مع الماتادور إلى المباراة النهائية، قبل الخسارة 1/2 أمام البرازيل.