رسميا.. ريال مدريد يعلن تمديد عقد كاسيميرو حتى 2025

أعلن ريال مدريد، رسميا، اليوم الجمعة، تجديد عقد لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو حتى يونيو 2025.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي: ”اتفق نادي ريال مدريد وكاسيميرو على تمديد عقد اللاعب، والذي سيبقى مرتبطًا بالنادي لمدة أربعة مواسم قادمة، حتى 30 يونيو 2025“.

وانتقل كاسيميرو البالغ من العمر 29 عاما، لريال مدريد صيف 2013، حيث لعب في الكاستيا، وغادره معارا إلى بورتو لمدة موسم.

ووصل كاسيميرو إلى 288 مباراة مع الفريق الأول في ريال مدريد، سجل فيها 30 هدفا وصنع 25.

وكان ريال مدريد قد جدد عقود كريم بنزيما وتيبو كورتوا وداني كارفاخال ولوكاس فاسكيز وفيدي فالفيردي ولوكا مودريتش وناتشو، في حين أعاد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لخلافة زين الدين زيدان.

واستهل ريال مدريد الموسم الحالي بالفوز 4/1 على ديبورتيفو آلافيس، قبل أن يتعادل 3/3 مع ليفانتي.

وخلال السوق الصيفي الحالي تعاقد ريال مدريد مع النمساوي ديفيد ألابا في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ، ورحل سيرجيو راموس بعد نهاية عقده، وانتقل إلى باريس سان جيرمان، وانتقل رافائيل فاران إلى مانشستر يونايتد.

وقالت صحيفة ”ماركا“ إن ريال مدريد على أعتاب التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، في صفقة قد تكلف خزينة النادي الملكي 170 مليون يورو، إلى جانب 10 ملايين يورو كإضافات.

وكان ريال مدريد قد خرج خالي الوفاض، الموسم الماضي، باحتلاله المركز الثاني في الدوري الإسباني، وودع من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ومن دو الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.

وأوقعت قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2021/2020 ريال مدريد في المجموعة الرابعة مع إنتر ميلان الإيطالي وشاختار دونتسك الأوكراني، وشيريف تيراسبول من مولدوفا.