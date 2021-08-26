باريس سان جيرمان يوافق على انتقال مبابي إلى ريال مدريد‎

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن ناديي ريال مدريد وباريس سان جيرمان اتفقا على انتقال النجم كيليان مبابي إلى نادي العاصمة الإسبانية، خلال فترة الانتقالات الجارية.

ونشرت الصحيفة تقريرًا قالت فيه إن الناديين يعتبران صفقة انتقال مبابي أمراً مفروغاً منه، ويمكن أن يصبح توقيع النجم الفرنسي لفريق ريال مدريد يوم الجمعة رسميًا.

ترشح للنجم مبابي رقم كم مع ريال مدريد؟ pic.twitter.com/EY0t0KmhBF — إرم سبورت (@EremSports) August 26, 2021

توقيع وشيك

سيغلق ريال مدريد وباريس سان جيرمان تفاصيل اتفاق انتقال كيليان مبابي بعد تبادل رسائل البريد الإلكتروني والعروض والكلمات في الأيام الأخيرة، حيث إن آخر عرض أبيض بقيمة 170 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين أخرى متغيرات، وهو ما سيقبله قادة النادي الفرنسي.

وقد يتم الإعلان يوم الجمعة ويظهر مبابي ”بطل العالم مع فرنسا“ في العاصمة الإسبانية، قبل أن ينضم إلى قائمة منتخب بلاده في مباراته ضد البوسنة، الأربعاء المقبل.

وأراد ناصر الخليفي، رئيس النادي الفرنسي، بعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، أن يحافظ على نجمه، ويوضح أن باريس سان جيرمان لم يكن مرتاحًا ولا راضياً على الإطلاق عما فعله ريال مدريد، دون أن ينكر إمكانية وداع مبابي.

وتابعت الصحيفة: ”الخليفي أظهر غضبه واشمئزازه من كل ما حدث“.

وأوضحت: ”استمر ريال مدريد في الاعتقاد بأن كل شيء يتوافق مع القانون، وأنهم تصرفوا بشكل صحيح مع اللاعب، نعم كانت جميع الأوراق بيد النادي الأبيض“.

ريال مدريد يقدم العرض النهائي لضم كيليان مبابي https://t.co/ACwMgtfxTH pic.twitter.com/rFN7UdHFgR — إرم سبورت (@EremSports) August 26, 2021

ويواصل مبابي التدريب مع باريس سان جيرمان بانتظار التواصل الرسمي بين كلا الناديين. الشيء الطبيعي على أي حال، إذا لم يتم الإعلان عن توقيعه مع ريال مدريد يوم الجمعة، فهو لا يدخل في قائمة الفريق ضد ريمس لمباراة الأحد في الدوري الفرنسي.

وينتهي عقد مبابي، الذي يبلغ من العمر 22 عاما، مع باريس سان جيرمان في يونيو 2022، وفي حال فشل النادي بإقناعه بتجديد عقده، فإنه سيرحل مجانا عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وشارك مبابي في 174 مباراة مع باريس سان جيرمان، سجل فيها 133 هدفا، وقدم 63 تمريرة حاسمة.