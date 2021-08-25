سبورت: اتفاق ريال مدريد وبرشلونة يبعد موريبا عن النادي الملكي

أفادت وسائل إعلام إسبانية بوجود اتفاق بين ريال مدريد وبرشلونة، اليوم الأربعاء، يعرقل انتقال إلياكس موريبا من البلوغرانا إلى النادي الملكي.

وقالت صحيفة ”سبورت“ إن مسؤولي برشلونة، وريال مدريد، ويوفنتوس، عززوا علاقاتهم الجيدة، ووعدوا بعدم التدخل في مفاوضات مع لاعبين من الناديين الآخرين، ما لم تكن عملية مفيدة للجميع.

وأوضحت صحيفة ”سبورت“ أن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع إلياكس موريبا، الذي ينتهي عقده مع برشلونة، في يونيو المقبل، ويرفض تجديد عقده مع النادي الكتالوني حتى الآن.

وأكدت الصحيفة أن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع موريبا ليس سرًا، كما أن برشلونة يعتقد أن رفض اللاعب تجديد عقده سببه ريال مدريد.

لكن وفقًا للصحيفة ذاتها، فإن فلورنتينو بيريز قرر التراجع عن التعاقد مع موريبا بعد التوصل إلى اتفاق ”عدم اعتداء“ مع خوان لابورتا رئيس برشلونة.

وأوضحت أن العلاقة بين برشلونة وريال مدريد جيدة، منذ وصول خوان لابورتا إلى رئاسة برشلونة، في مارس الماضي.

ويتردد أن موريبا البالغ من العمر 18 عامًا، يريد تجديد عقده مع زيادة في راتبه، وهو ما ترفضه إدارة النادي الكتالوني حتى لا يقتدي به شبان الفريق.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إن برشلونة لن يسمح برحيل موريبا في السوق الصيفي الحالي بأقل من 20 مليون يورو، أو سيبقيه في المدرجات حتى نهاية عقده.

وأشارت إلى وجود اهتمام من لايبزيغ الألماني بالتعاقد مع موريبا، كما أن تشيلسي ومانشستر سيتي يراقبان موقف اللاعب.

وبدأ موريبا اللعب مع برشلونة، منذ الموسم الماضي، وشارك حتى الآن مع الفريق الأول في 18 مباراة، سجل فيها هدفًا، وصنع 3، في حين لعب 22 مباراة مع برشلونة، وسجل فيها هدفين وصنع 2.

يشار إلى أن ريال مدريد وبرشلونة أسسا مع يوفنتوس، و9 أندية أخرى، بطولة دوري السوبر الأوروبي قبل أن تنسحب جميع الأندية عدا ريال مدريد، وبرشلونة، ويوفنتوس.

فوز وتعادل

وبدأ ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني، الموسم الحالي، بالفوز 4/1 على ديبورتيفو آلافيس، قبل أن يتعادل 3/3 مع ليفانتي.

كما فاز برشلونة 4/2 على ريال سوسييداد، قبل أن يتعادل 1/1 مع أتلتيك بلباو.

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد في الجولة الثالثة مع ريال بيتيس، في حين يلعب برشلونة مع خيتافي.