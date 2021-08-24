وكيل كوتينيو يكشف سر رفض اللاعب عدة عروض من الدوري الإنجليزي

كشف كيا جورابشيان، وكيل أعمال البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم نادي برشلونة، سر رفض اللاعب عدة عروض تلقاها الفترة الماضية للعودة إلى الدوري الإنجليزي.

وخلال ميركاتو الصيف الجاري تلقى كوتينيو عدة عروض للرحيل، لكنه لم يتوصل لاتفاق مناسب مع برشلونة لفك الارتباط بينهما، رغم أن أندية إنجليزية عدة كانت تتطلع لضمه، مثل إيفرتون بجانب توتنهام هوتسبير.

وقال جورابشيان في تصريحات أبرزتها شبكة ”سكاي سبورتس“، يوم الثلاثاء: ”كوتينيو لم يرغب في مناقشة أي عرض إنجليزي بسبب علاقته القوية مع ليفربول“.

وأضاف: ”ليفربول متأصل في قلبه، لقد كان سعيدا للغاية بما قدموه في موسم 2019-2020، وأرادهم أن يفوزوا بلقب الدوري الإنجليزي، إنه يرتبط بهم بقوة“.

وشدد: ”سيكون من الصعب على كوتينيو الانتقال إلى أحد منافسي ليفربول في ظل تعلقه بهذا النادي العريق وجماهيره“.

Coutinho's agent: "Liverpool is in his heart" https://t.co/55C4NSGUqQ — SPORT English (@Sport_EN) August 24, 2021

ورحل كوتينيو عن ليفربول في 2018، وانتقل إلى برشلونة في صفقة قياسية بلغت 160 مليون يورو، لكنه لم يكن له دور بارز مع الفريق الكتالوني منذ ذلك الحين.

وارتبط اسم كوتينيو بمغادرة برشلونة والعودة للبريميرليغ مرة أخرى، ولكن دون تحرك من جانب ليفربول لضمه.

وأكد وكيل كوتينيو أنه مستمر مع برشلونة في الموسم الجديد، خاصة مع وجود نية لرونالد كومان، المدير الفني، في الاعتماد عليه بشكل أساسي.

كما ذكرت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية أن كوتينيو أصبح جاهزا للعودة مرة أخرى للملاعب بعد غياب تسعة أشهر بسبب الإصابة.

وأوضحت أن لاعب خط الوسط سيكون جزءا من مواجهة خيتافي في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، الأحد المقبل.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن كوتينيو سيستمر في برشلونة لموسم إضافي واحد على الأقل، حيث إن كومان معجب باللاعب خاصة مع المستوى الجيد الذي قدمه مع الفريق الموسم الماضي قبل تعرضه للإصابة.

يذكر أن كوتينيو لعب 12 مباراة بقميص البارسا في الليغا، سجل خلالها هدفين وصنع هدفين آخرين.