وكيل كوتينيو يكشف سر رفض اللاعب عدة عروض من الدوري الإنجليزي

كشف كيا جورابشيان، وكيل أعمال البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم نادي برشلونة، سر رفض اللاعب عدة عروض تلقاها الفترة الماضية للعودة إلى الدوري الإنجليزي.

وخلال ميركاتو الصيف الجاري تلقى كوتينيو عدة عروض للرحيل، لكنه لم يتوصل لاتفاق مناسب مع برشلونة لفك الارتباط بينهما، رغم أن أندية إنجليزية عدة كانت تتطلع لضمه، مثل إيفرتون بجانب توتنهام هوتسبير.

وقال جورابشيان في تصريحات أبرزتها شبكة ”سكاي سبورتس“، يوم الثلاثاء: ”كوتينيو لم يرغب في مناقشة أي عرض إنجليزي بسبب علاقته القوية مع ليفربول“.

وأضاف: ”ليفربول متأصل في قلبه، لقد كان سعيدا للغاية بما قدموه في موسم 2019-2020، وأرادهم أن يفوزوا بلقب الدوري الإنجليزي، إنه يرتبط بهم بقوة“.

وشدد: ”سيكون من الصعب على كوتينيو الانتقال إلى أحد منافسي ليفربول في ظل تعلقه بهذا النادي العريق وجماهيره“.

Coutinho's agent: "Liverpool is in his heart" https://t.co/55C4NSGUqQ

— SPORT English (@Sport_EN) August 24, 2021