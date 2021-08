ترتيب هدافي الدوري الإسباني.. ايريك لاميلا يزاحم أنخيل كوريا وفينيسيوس جونيور على الصدارة

سجل المهاجم الأرجنتيني ايريك لاميلا هدفا متأخرا، ليمنح فريقه إشبيلية الفوز بنتيجة 1/0 على خيتافي في الدوري الإسباني، الإثنين.

جاء هدف لاميلا في الدقيقة 90+4، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلا كرة ردها القائم.

ورفع لاميلا رصيده إلى ثلاثة أهداف، في صدارة هدافي الدوري الإسباني، مع أنخيل كوريا لاعب أتلتيكو مدريد، وفينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد.

FT #GetafeSevillaFC 0-1

Lamela wins it AT THE DEATH for @SevillaFC_ENG! 💥#LaLigaSantander pic.twitter.com/Q4krMesdnF

— LaLiga English (@LaLigaEN) August 23, 2021