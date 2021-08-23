رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني.. ايريك لاميلا يزاحم أنخيل كوريا وفينيسيوس جونيور على الصدارة
تاريخ النشر: 23 أغسطس 2021 21:00 GMT
تاريخ التحديث: 23 أغسطس 2021 22:20 GMT

ترتيب هدافي الدوري الإسباني.. ايريك لاميلا يزاحم أنخيل كوريا وفينيسيوس جونيور على الصدارة

إشبيلية يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني مع أتلتيكو مدريد ولكل منهما 6 نقاط.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

سجل المهاجم الأرجنتيني ايريك لاميلا هدفا متأخرا، ليمنح فريقه إشبيلية الفوز بنتيجة 1/0 على خيتافي في الدوري الإسباني، الإثنين.

جاء هدف لاميلا في الدقيقة 90+4، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلا كرة ردها القائم.

ورفع لاميلا رصيده إلى ثلاثة أهداف، في صدارة هدافي الدوري الإسباني، مع أنخيل كوريا لاعب أتلتيكو مدريد، وفينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد.

وسجل خمسة لاعبين هدفين لكل منهم. وهم كريم بنزيما، ومارتن برايثوايت، وميكيل أويارزابال، وكارلوس سولير، وخوانمي.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإسباني:

1. أنخيل كوريا (أتلتيكو مدريد)، إيريك لاميلا (إشبيلية).

2. كريم بنزيما (ريال مدريد)، ومارتن برايثوايت (برشلونة)، وميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد)، وكارلوس سولير (فالنسيا)، وخوانمي (ريال بيتيس).

تجدر الإشارة إلى أن إشبيلية يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني مع أتلتيكو مدريد ولكل منهما 6 نقاط.

ويأتي في المركز الثالث ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا وريال مايوركا، ولكل منهم 4 نقاط.

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