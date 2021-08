موعد عودة ريال مدريد للعب على ملعب سانتياغو برنابيو

يعود ريال مدريد إلى ملعبه سانتياغو برنابيو يوم 11 سبتمبر المقبل، عندما يلاقي سيلتا فيغو في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني مواعيد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، حيث من المقرر أن يلعب النادي الملكي مع سيلتا فيغو.

وستكون هذه أول مباراة لريال مدريد على ملعبه سانتياغو برنابيو بعد نحو عام ونصف العام من نقل مبارياته إلى ملعب ألفريدو دي ستيفانو؛ بسبب عملية تحديث وتطوير.

وكانت آخر مباراة لريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو يوم 1 مارس 2020، عندما تفوق 2/0 على برشلونة في الكلاسيكو.

ويوم 11 سبتمبر سيكون ريال مدريد قد أمضى 559 يوما دون خوض أي مباراة على ملعبه سانتياغو برنابيو، بسبب عمليات الإصلاح.

وستكون مباراة ريال مدريد مع سيلتا فيغو بحضور جماهيري، علما أن النادي الملكي طلب لعب أول ثلاث مباريات في الليغا خارج ملعبه.

🆕🏟 Take a look at the plans for the new Santiago Bernabéu! #HalaMadrid pic.twitter.com/ntXWHidlaa

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) April 2, 2019