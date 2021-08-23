سبورت: برشلونة يتراجع عن قرار فسخ عقد أومتيتي

كشفت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، أن مسؤولي نادي برشلونة برئاسة خوان لابورتا، تراجعوا عن فكرة فسخ عقد صامويل أومتيتي، مدافع الفريق، بعد تهديده منذ أيام بضرورة الرحيل والبحث عن عرض آخر.

وأوضحت الصحيفة، أن ”برشلونة يفكر في الإبقاء على أومتيتي؛ لأن اللاعب الفرنسي يضع العديد من العوائق أمام الإدارة وفسخ عقده أو منحه مخالصة مالية قد يصل بالنادي إلى نزاع قانوني معقد“.

وظهر اسم أومتيتي بقوة ضمن الأسماء التي يرغب النادي الكتالوني في التخلي عنهم هذا الصيف لحل الأزمة الاقتصادية القوية التي يعاني منها الفريق.

وكانت ”سبورت“ كشفت قبل أيام، أن النادي قد أرسل بالفعل تحذيرا لمدافعه الفرنسي من أنه سيُنهي عقده إذا لم يجد ناديا جديدا.

وأوضحت الصحيفة أنه ما زال متبقٍ في عقد اللاعب موسمين آخرين، وهو يتقاضى واحدا من أكبر الرواتب في الفريق، والتخلص منه يعتبر الخطوة الصحيحة نحو حل الأزمة التي تجتاح النادي.

#FCB🔵🔴 💣 Ante la imposibilidad de encontrarle una salida a Umtiti, el club ya se plantea la posibilidad de que siga en la plantillahttps://t.co/F3RNBBmcHC — Diario SPORT (@sport) August 23, 2021

وآخر مباراة لعبها أومتيتي مع برشلونة كانت ضد يوفنتوس على كأس جوان غامبر الودية، ووقتها أطلقت جماهير ”البلوغرانا“ صافرات استهجان ضد اللاعب لأنها ترى استمراره مع الفريق براتبه الكبير عجل برحيل قائدها السابق وهداف الفريق التاريخي ليونيل ميسي.

وقتها غادر أومتيتي الملعب عقب المباراة ولم يحضر مراسم استلام الكأس مع فريقه.

وبعدها رد صامويل على حسابه الرسمي على ”إنستغرام“، وكتب: ”أحيانا من الأفضل ألا تقول شيئا؛ الصمت أفضل“.

ويمتد عقد أومتيتي مع برشلونة حتى صيف 2023، ويرتبط اسمه حاليا بعدة أندية قد يرحل إليها، منها أولمبيك ليون الفرنسي وروما الإيطالي.

برشلونة استهل مشواره بالدوري الإسباني بالفوز على ريال سوسيداد بنتيجة 4-2، قبل أن يتعادل بنتيجة 1-1 أمام أتلتيك بلباو بالجولة الثانية.