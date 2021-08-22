ترتيب الدوري الإسباني: أتلتيكو مدريد يتصدر بالفوز على إلتشي وريال مدريد يتعادل أمام ليفانتي

فقد ريال مدريد أول نقطتين في صراعه على لقب الدوري الإسباني، عقب تعادله أمام ليفانتي 3/3، اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري الإسباني ”لا ليغا“.

افتتح الويلزي غاريث بيل التسجيل ريال مدريد اللقاء في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول، بعدما استقبل عرضية بنزيما بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

في الدقيقة 47 من عمر الشوط الثاني، نجح ليفانتي في خطف هدف التعادل بعد هجمة منظمة من لاعبيه.

وأدرك الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور التعادل للفريق الملكي عند الدقيقة 73 من انفراد بالمرمى، ولكن لم تدم فرحة التعادل طويلا، حيث تقدم أصحاب الأرض مرة أخرى في الدقيقة 79 عبر اللاعب روبيرتو سواريز بيير.

وعاد فينيسيوس مرة أخرى وأحرز هدف التعادل الثالث في الدقيقة 85، بلعبة رائعة.

وأكمل ليفانتي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 88 بعد طرد حارس مرماه، بسبب قطعه كرة بيده بعيدا عن منطقة الجزاء، بعد هجمة مرتدة سريعة للبرازيلي جونيور

وصعد ريال مدريد للمركز الثاني بعد أن وصل إلى النقطة رقم 4، خلف أتلتيكو المتصدر بـ6 نقاط.

الأتلتي ينتصر على ليتشي ويتصدر الترتيب

حقق أتلتيكو مدريد فوزا صعبا على ضيفه إلتشي، بهدفٍ دون مقابل، الأحد، ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري الإسباني ”لا ليغا“.

ولعب الأتلتي مباراته الأولى هذا الموسم على ملعبه ”واندا ميتروبوليتانو“ حيث ظهر الفريق بصورة أقل مما هو منتظر، وقبل ضغط لاعبي إلتشي على مناطقه معتمدا على المرتدات كأسلوب لعب وفق خطة مدربه دييغو سيميوني.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 39، إثر كرة ضرب بها الأرجنتيني رودريغو دي باول دفاع الخصم لتصل إلى مواطنه أنخل كوريا الذي استغل سوء خروج الحارس وانفرد بالمرمى وسدد بسهولة بالشباك.

وكان الأتلتي قد استهل مشوار الدفاع عن لقبه بالفوز على سيلتا فيغو بهدفين لواحد ليرفع رصيده لـ 6 نقاط كاملة وضعته بالصدارة، فيما تجمد رصيد إلتشي عند نقطة واحدة بالمركز السادس عشر.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: