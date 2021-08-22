ترتيب هدافي الدوري الإسباني: أنخيل كوريا يتصدر

نجح لاعب الوسط الأرجنتيني أنخيل كوريا في تسجيل الهدف الأول لأتلتيكو مدريد في مباراته مع إلتشي في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وجاء هدف أنخيل كوريا في الدقيقة 38 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من مواطنه رودريغو دي بول. ‎

ورفع ”كوريا“ رصيده إلى 3 هدفا تصدر بها قائمة ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد أن أحرز هدفين في الجولة الماضية.

ويتقدم فريق أتلتيكو مدريد على حساب نظيره إلتشي بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين، على إستاد ”ميتروبوليتانو“، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني ”الليغا“.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني:

1/ أنخيل كوريا – أتلتيكو مدريد 3 أهداف

2/ كارلوس سوريز – فالنسيا هدفان

3/ كريم بنزيما – ريال مدريد هدفان

4/ مارتن برايثوايت – برشلونة هدفان