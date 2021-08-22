إصابة بيكيه تزيد من مشاكل برشلونة الدفاعية قبل مباراة خيتافي

أعلن نادي برشلونة الإسباني أن مدافعه جيرارد بيكيه سيغيب عن الفريق بعد إصابته في ربلة الساق خلال التعادل 1-1 مع مضيفه أتليتك بيلباو في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمس السبت.

وخرج بيكيه الذي أحرز هدفا في الفوز 4-2 على ريال سوسيداد الأسبوع الماضي، في الشوط الأول ضد بيلباو.

وأصدر برشلونة بيانًا قال فيه: ”تعرض لاعب الفريق الأول جيرارد بيكيه لإصابة في ربلة الساق اليسرى وينتظر الاختبارات لتحديد مدى الإصابة“.

❗️The first team player Gerard Piqué has a left calf injury and is awaiting tests to determine the extent of the injury. pic.twitter.com/CM09suK766 — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 22, 2021

وبإصابة اللاعب البالغ عمره 34 عاما سيواجه برشلونة مشكلة دفاعية ضد خيتافي الأسبوع المقبل بعد طرد إيريك جارسيا في مواجهة بيلباو.

ولم يوضح برشلونة مدة غياب بيكيه واكتفى بالإشارة إلى أنه سيتم تقييم حالته بشكل متواصل.

وتعادل فريق برشلونة بصعوبة مع مضيفه أتلتيك بيلباو 1 – 1 اليوم السبت في المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعلى ملعب سان ماميس، تقدم بلباو بهدف عن طريق مدافعه اينييجو مارتينيز في الدقيقة 50 بعد ركلة ركنية نفذها إيكر مونيان وقابلها مارتينيز برأسه إلى داخل الشباك.

لكن الوافد الهولندي الجديد ممفيس ديباي أدرك التعادل لبرشلونة في الدقيقة 75 بتسديدة قوية بقدمه اليسرى بعد تمريرة من سيرخي روبرتو، وأنهى برشلونة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد إيريك جارسيا في الوقت بدل الضائع لحصوله على الإنذار الثاني.

ورفع برشلونة رصيده إلى أربع نقاط ليقتسم الصدارة مع مايوركا وفالنسيا مقابل نقطتين لبلباو في المركز التاسع.