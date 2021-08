إصابة بيكيه تزيد من مشاكل برشلونة الدفاعية قبل مباراة خيتافي

أعلن نادي برشلونة الإسباني أن مدافعه جيرارد بيكيه سيغيب عن الفريق بعد إصابته في ربلة الساق خلال التعادل 1-1 مع مضيفه أتليتك بيلباو في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمس السبت.

وخرج بيكيه الذي أحرز هدفا في الفوز 4-2 على ريال سوسيداد الأسبوع الماضي، في الشوط الأول ضد بيلباو.

وأصدر برشلونة بيانًا قال فيه: ”تعرض لاعب الفريق الأول جيرارد بيكيه لإصابة في ربلة الساق اليسرى وينتظر الاختبارات لتحديد مدى الإصابة“.

❗️The first team player Gerard Piqué has a left calf injury and is awaiting tests to determine the extent of the injury. pic.twitter.com/CM09suK766

