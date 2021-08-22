رياضة

باريس سان جيرمان يحدد سعر كيليان مبابي
تاريخ النشر: 22 أغسطس 2021 13:32 GMT
تاريخ التحديث: 22 أغسطس 2021 14:25 GMT

باريس سان جيرمان يحدد سعر كيليان مبابي

مبابي سجل 133 هدفا وقدم 63 تمريرة حاسمة في 174 مباراة.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قالت تقارير صحفية إسبانية، إن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي حددت سعر بيع المهاجم الشاب كيليان مبابي.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية يونيو 2022، ويرفض تجديد عقده مع النادي الملكي، ويرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد.

وقال موقع ”ديفنسا سنترال“، إن باريس سان جيرمان يريد الحصول على 150 مليون يورو إضافة إلى لاعبين من ريال مدريد، للسماح برحيل مبابي هذا الصيف.

وأوضح الموقع أن باريس سان جيرمان يريد أن يكون البرازيلي كاسيميرو أو الفرنسي فيرلاند ميندي ضمن لاعبي ريال مدريد الذين يريد الحصول عليهم.

لكن الموقع أكد أن ريال مدريد لن يوافق في الوقت الحالي على رحيل كاسيميرو أو ميندي.

مبابي ينتظر
وكانت شبكة ”RTL“ الفرنسية قد أفادت بأن مبابي، البالغ من العمر 22 عاما، يريد الانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف، لكنه يريد أن يأخذ ريال مدريد زمام المبادرة“.

وانضم مبابي من موناكو إلى باريس سان جيرمان بنظام الإعارة قبل أن يشتريه النادي العاصمي صيف العام التالي.

وفي حال نجاح باريس سان جيرمان في الحفاظ على مبابي، فإنه سيكون مهددا بخسارته دون أي مقابل صيف 2022، حال فشل إقناعه بتجديد عقده.

وكانت صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“ قد أفادت، يوم الإثنين الماضي، بأن مبابي اجتمع مع ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، وأبلغه بالرحيل عن الفريق هذا الصيف.

وأوضحت أن مبابي ذكّر الخليفي بوعده بأنه لن يعرقل رحيله عن الفريق، عندما تعاقد معه صيف 2017.

وسجل مبابي هدفا في فوز باريس سان جيرمان 4/2 على بريست في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي، يوم الجمعة.

وقالت شبكة ”أوبتا“ للإحصاءات، إن مبابي سجل هدفه الرابع بضربة رأس في الدوري الفرنسي، والأول له في المسابقة منذ مارس2017 عندما كان يلعب لموناكو.

وأضافت أن مبابي بقي لاعبا حاسما في 8 مباريات متتالية بالدوري بتسجيله 8 أهداف إضافة إلى 3 تمريرات حاسمة، ليحقق ثاني أفضل معدل له، بعدما كان حاسما في 10 مباريات متتالية خلال الفترة من فبراير إلى نوفمبر 2020.

بينما ذكرت شبكة ”سكواكا“ أن مبابي سجل هدفه الأول في الدوري الفرنسي هذا الموسم بعد 10 تسديدات على مرمى المنافسين.

وبالمجمل سجل مبابي 133 هدفا وقدم 63 تمريرة حاسمة في 174 مباراة، بحسب موقع ”transfermarkt“.

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