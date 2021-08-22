باريس سان جيرمان يحدد سعر كيليان مبابي

قالت تقارير صحفية إسبانية، إن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي حددت سعر بيع المهاجم الشاب كيليان مبابي.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية يونيو 2022، ويرفض تجديد عقده مع النادي الملكي، ويرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد.

وقال موقع ”ديفنسا سنترال“، إن باريس سان جيرمان يريد الحصول على 150 مليون يورو إضافة إلى لاعبين من ريال مدريد، للسماح برحيل مبابي هذا الصيف.

⚽️ Les joueurs entrent sur la pelouse 🔴🔵. Le « groupe des Argentins 🇦🇷 » avec Messi est particulièrement souriant et rigole beaucoup ce matin 😁#PSG #TeamPSG #MessiPSG #SB29PSG pic.twitter.com/6GEajBugUk — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 19, 2021

وأوضح الموقع أن باريس سان جيرمان يريد أن يكون البرازيلي كاسيميرو أو الفرنسي فيرلاند ميندي ضمن لاعبي ريال مدريد الذين يريد الحصول عليهم.

لكن الموقع أكد أن ريال مدريد لن يوافق في الوقت الحالي على رحيل كاسيميرو أو ميندي.

مبابي ينتظر

وكانت شبكة ”RTL“ الفرنسية قد أفادت بأن مبابي، البالغ من العمر 22 عاما، يريد الانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف، لكنه يريد أن يأخذ ريال مدريد زمام المبادرة“.

وانضم مبابي من موناكو إلى باريس سان جيرمان بنظام الإعارة قبل أن يشتريه النادي العاصمي صيف العام التالي.

وفي حال نجاح باريس سان جيرمان في الحفاظ على مبابي، فإنه سيكون مهددا بخسارته دون أي مقابل صيف 2022، حال فشل إقناعه بتجديد عقده.

وكانت صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“ قد أفادت، يوم الإثنين الماضي، بأن مبابي اجتمع مع ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، وأبلغه بالرحيل عن الفريق هذا الصيف.

وأوضحت أن مبابي ذكّر الخليفي بوعده بأنه لن يعرقل رحيله عن الفريق، عندما تعاقد معه صيف 2017.

وسجل مبابي هدفا في فوز باريس سان جيرمان 4/2 على بريست في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي، يوم الجمعة.

وقالت شبكة ”أوبتا“ للإحصاءات، إن مبابي سجل هدفه الرابع بضربة رأس في الدوري الفرنسي، والأول له في المسابقة منذ مارس2017 عندما كان يلعب لموناكو.

حدث في مثل هذا اليوم 📝 مبابي يصبح أصغر لاعب يسجل هدف في تاريخ دوري الأبطال 🤩#Allo_beIN pic.twitter.com/50Soj5QSYS — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 12, 2020

وأضافت أن مبابي بقي لاعبا حاسما في 8 مباريات متتالية بالدوري بتسجيله 8 أهداف إضافة إلى 3 تمريرات حاسمة، ليحقق ثاني أفضل معدل له، بعدما كان حاسما في 10 مباريات متتالية خلال الفترة من فبراير إلى نوفمبر 2020.

بينما ذكرت شبكة ”سكواكا“ أن مبابي سجل هدفه الأول في الدوري الفرنسي هذا الموسم بعد 10 تسديدات على مرمى المنافسين.

وبالمجمل سجل مبابي 133 هدفا وقدم 63 تمريرة حاسمة في 174 مباراة، بحسب موقع ”transfermarkt“.