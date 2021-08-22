كومان: المنافسون يتحلون بشجاعة أكبر ضد برشلونة بعد رحيل ميسي

اعترف رونالد كومان، مدرب برشلونة، بعد التعادل 1-1 مع أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني، أن الفرق المنافسة تجرأت على ناديه وباتت تلعب بشجاعة أكبر بعد رحيل الهداف التاريخي للنادي ليونيل ميسي.

وسجل ممفيس ديباي هدفا قرب النهاية بتسديدة قوية، ليلغي تقدم بيلباو بهدف إنيغو مارتينيز بضربة رأس، وليحصل برشلونة على نقطة التعادل، لكن كومان أكد أن النادي لا يزال متأثرا برحيل القائد ميسي، الذي انتقل قبل أسبوعين إلى باريس سان جيرمان بعد 21 عاما بالنادي.

وقال كومان للصحفيين: ”لا أود الحديث عن الأمر ذاته، لكن نحن نتحدث عن أفضل لاعب في العالم، ودائما ما يشعر المنافسون بالخوف عندما يكون ميسي حاضرا“.

وأضاف: ”الأمر ذاته يؤثر علينا، إذا مررت الكرة إلى ميسي فهو في المعتاد لا يفقدها. يمكننا أن نشعر بعدم وجوده. كنا نعرف ذلك لكن لا يمكننا أن نغير شيئا“.

برشلونة يقتنص التعادل من أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني https://t.co/MOatx7NS5E pic.twitter.com/79wAtfrpPt — إرم سبورت (@EremSports) August 21, 2021

وبدأ برشلونة الموسم بقوة دون ميسي وفاز 4-2 على ريال سوسيداد الأسبوع الماضي، لكنه تعرض لاختبار صعب ولم يكن الطرف الأفضل خلال التعادل مع بيلباو الذي فرض سيطرته لفترات طويلة.

وقال المدرب الهولندي: ”أعتقد أننا تعرضنا لصعوبات كبيرة في بداية المباراة. وضعنا المنافس تحت ضغط كبير وأدى بشكل رائع. لم يكن بوسعنا التحلي بالصبر خلال اللعب“.

وتابع: ”لكن أود الإشادة بأسلوبنا بعد التأخر في النتيجة. أعتقد أن التعادل نتيجة عادلة، لأنه إذا لعبت بالطريقة التي لعبنا بها فإنك ستتعرض دائما لمشكلات. ليس لدي أي شكوى من النتيجة“.

وعن ممفيس ديباي، أشار: ”لست متفاجئا، في وقت قصير أظهر جودته، كان هدف ديباي رائعا، إنه لاعب مهم وأنا سعيد بما فعله كل اللاعبين“.

كما تحدث كومان عن إصابة جيرارد بيكيه، موضحا: ”لم أتحدث إلى بيكيه، إذا كانت نفس المنطقة، فهي ليست بهذه الخطورة، بالأمس تدرب جيدا ولم يشعر بأي إزعاج. لقد فوجئت بما حدث اليوم“.

من جانبه، قال أنطوان غريزمان، مهاجم برشلونة: ”لم نقدم مباراة جيدة. كنا نمرر الكرة بشكل أبطأ من المعتاد، ويجب أن نتحسن كثيرا“.

وأردف: ”ضغط علينا المنافس بقوة وتسبب في الكثير من المشكلات لنا، بينما أخطأنا في الكثير من التمريرات. يجب إصلاح ذلك سريعا“.

وقد أقيمت المباراة في استاد سان ماميس أمام عشرة آلاف متفرج.