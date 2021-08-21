برشلونة يقتنص التعادل من أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

اقتنص نادي برشلونة تعادلا إيجابيا من أتلتيك بيلباو، بنتيجة (1-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب ملعب سان ماميس، في الجولة الثانية للدوري الإسباني.

وتقدم إينييغو مارتينيز لفريق أتلتيك بيلباو مع الدقيقة 50، ولكن ممفيس ديباي أدرك التعادل من تصويبة قوية مع الدقيقة 75.

الفريق الكتالوني استهل مشواره في المسابقة بفوز مثير بنتيجة 4-2 في الجولة الأولى، على حساب ضيفه ريال سوسيداد.

بينما أخفق أتليتك في الجولة الأولي، حينما تعادل مع إلتشي سلبيا.

ورفع برشلونة رصيده إلى النقطة الرابعة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، وبيلباو إلى النقطة الثانية في المركز السابع.