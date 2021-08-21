أنشيلوتي يؤكد غياب مودريتش عن مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي

كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، على أن الكرواتي، لوكا مودريتش، لاعب الفريق، لن يتواجد مع الميرنغي، في مباراة ليفانتي بالدوري الإسباني، بسبب الإصابة.

ولم يخض مودريتش التدريبات مع الفريق، يوم الجمعة، في المدينة الرياضية، بعدما تعرض لإصابة عضلية.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على ليفانتي، مساء غد الأحد، على ملعب ”سيوداد دي فالنسيا“، ضمن لقاءات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، يوم السبت: ”مودريتش يعاني من إصابة بسيطة، لا أعرف ما إذا سيكون قادرًا على اللعب ضد بيتيس، ولكنه لن يتواجد معنا غدًا“.

وأضاف: ”سنعمل على بتقييم موقف مودريتش في وقتٍ لاحق، وأعتقد أن توني كروس سيعود إلينا مرة أخرى بعد التوقف الدولي المقبل، غدًا سوف نستعيد كارفاخال مرة أخرى، إنه قطعة مهمة للغاية بالنسبة لنا ونحن سعداء بعودته“.

وتابع: ”ربما أختبر غدًا أسينسيو كلاعب وسط على اليسار أو اليمين، أعتقد أنه يستطيع فعل ذلك، غياب مودريتش مؤثر، لكن نحن لدينا فريق قادر على المنافسة، لن نكون غدًا قادرين على الاعتماد على مودريتش وكروس، ولكن هُناك كاسيميرو، وجوده مهم للغاية، وأيضًا فالفيردي الذي قدم أداءً جيدًا ضد ألافيس“.

وشدد: ”الأجواء جيدة للغاية في غرفة خلع الملابس أعتقد أن اللاعبين لديهم الحافز والتركيز على العمل والمباريات، لا يتحدثون عن السوق أو أي أشياء أخرى، يتحدثون فقط عن المباريات للاستعداد بشكل جيد، نحن نُفكر فقط في الاستعداد بشكل جيد للمباريات، وخلق أجواء جيدة، أتمنى أن نحظى بذلك لفترة طويلة“.

أوضح: ”نحن علينا أن نكرر ما فعلناه ضد ألافيس، من الواضح أنه يتعين علينا تقديم أداء أفضل في الشوط الأول، واللعب بمزيد من القوة والسرعة، أنا أرى الفريق جيدًا، ويُمكننا أن نلعب مباراة جيدة“.

وعن رؤيته حول أبرز لاعبيه مثل هازارد وكريم بنزيما، أشار أنشيلوتي: ”نحن لدينا فريق جيد، يُمكنه المنافسة على أي شيء، لدينا نجوم كبار هُنا، لن أذكرهم جميعًا، لكن نحن لدينا الكثير من اللاعبين الكبار، كورتوا، ناتشو، ألابا، هازارد، بنزيما، هذا الفريق مليء بالنجوم، علينا أن نعمل سويًا، لدينا نجوم قادرون على التنافس مع الآخرين والفوز بالألقاب“.

وواصل: ”كريم بنزيما قطعة أساسية لهذا الفريق، أنا أراه أكثر نضجًا، ومُتكاملا ورائعا، يُسعدني أن أراه يتدرب ويلعب، وسعيد لأنه جدد تعاقده، أعتقد أنه يريد حقا الاستمرار في مدريد. وسعداء بهذا التجديد“.

واختتم تصريحاته بالحديث عن هازارد، قائلا: ”إنه يعمل بشكل جيد، إنه ليس في أفضل حالاته، لكنه قريب من ذلك، لقد قاتل في الحصص التدريبية، أنا لا أراه لاعبًا خائفًا من شيء، أرى لاعبًا يُريد أن يُظهر جودته“.