ريال مدريد يعتزم "الهجوم" على مبابي في آخر 48 ساعة من الميركاتو

يعتزم نادي ريال مدريد الإسباني ضم الفرنسي كيليان مبابي، الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في صيف عام 2022.

ونشرت صحيفة ”آAS“ الإسبانية، تقررًا قالت فيه إن ريال مدريد وضع خطة للحصول على توقيع مبابي، وأهم نقطة بها الحفاظ على ”قنوات“ التفاوض مع سان جيرمان.

وأوضحت الصحيفة أن هذا البند في خطة ريال مدريد كي يتم التصدير بأن الفريق الملكي لا يريد التدخل في شؤون سان جيرمان، بالإضافة الى عدم الإدلاء بتصريحات تزعج ناصر الخليفي.

الصحف الرياضية: اختبار برشلونة في سان ماميس.. خطة مبابي.. عودة "أبطال" الدوري الإيطالي https://t.co/maUDLakHsZ pic.twitter.com/waPC6cfcs1 — إرم سبورت (@EremSports) August 21, 2021

هجوم في آخر 48 ساعة من فترة الانتقالات

في إصدار، اليوم، أضافت (AS) أن ريال مدريد لا يريد تعطيل اللاعب ومسيرة فريقه في الدوري الفرنسي، وينتظر مباراة باريس سان جيرمان ضد ريمس، في 29 أغسطس لتغيير طريقة التفاوض.

وأتمت الصحيفة أن ريال مدريد سيقدم ”عرضه الضخم“، يوم 30 أغسطس، أي قبل يوم واحد فقط من إغلاق الميركاتو.

وسيعرض ريال مدريد على باريس سان جيرمان عرضًا ماليًا يتراوح بين 130 و170 مليون يورو، لأن إدارة ”البي إس جي“ لن تستطيع استعادة أي سيولة في غضون بضعة أشهر، وهي النقطة التي سيلعب عليها فريق مفاوضات النادي الملكي.

واختتمت الصحيفة بأن مسلسل مبابي لم ينتهِ بعد، ويبدو أن ريال مدريد ”يلعب“ على مدار الساعة.

هاشتاج #FreeMbappe يتصدر تويتر في إسبانيا بعد ظهوره بهذا الشكل خلال مباراة باريس سان جيرمان وبريست في الدوري الفرنسي. pic.twitter.com/xbc3eJGwMB — إرم سبورت (@EremSports) August 20, 2021

يذكر أن مبابي قاد، أمس الجمعة، باريس سان جرمان على انطلاقته المثالية للموسم محققًا فوزه الثالث تواليًا لينفرد بصدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بفوز مثير 4-2 على مضيفه بريست في افتتاح المرحلة الثالثة.

وسجل النادي الباريسي 4 أهداف للمباراة الثانية تواليًا، وافتتح النتيجة عبر الإسباني أندر هيريرا (23)، وضاعف كيليان مبابي التقدم (36) قبل أن يقلص أصحاب الأرض النتيجة قبل الاستراحة عبر فرانك أونورا (42).

إلا أن السنغالي إدريسا غي أعاد فارق الهدفين بتسديدة رائعة (73) ليرد أصحاب الأرض عبر ستيف مونييه (85)، قبل أن يؤكد البديل الأرجنتيني أنخل دي ماريا في مباراته الأولى هذا الموسم فوز فريقه (90).