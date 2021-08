رسميا.. ريال مدريد يجدد عقد كريم بنزيما حتى 2023

أعلن ريال مدريد رسميا اليوم الجمعة، تجديد عقد مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما حتى يونيو 2023.

ونشر ريال مدريد عبر حسابه في موقع ”تويتر“ صورة لفلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي مع بنزيما، وكتب ”بنزيما 2023“.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد بنزيما في يونيو 2022.

وحال بقاء بنزيما مع ريال مدريد حتى 2023 فإنه سيكون قد أكمل 14 عاما مع النادي الملكي.

وكانت شبكة ”ABC“ قد ذكرت قبل أسابيع أن بنزيما، البالغ من العمر 33 عاما، لم يرغب في التوقيع على عقد حتى عام 2024، لأنه يريد أن يرى كيف ستصبح حالته الجسدية في ذلك الوقت.

وانضم بنزيما لريال مدريد صيف عام 2009 قادما من ليون الفرنسي مقابل 35 مليون يورو.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن بنزيما شارك في 560 مباراة مع ريال مدريد، وهو عاشر أكثر لاعب ارتداء لقميص الفريق، وسجل 281 هدفا، ويمكن أن يتخطى راؤول غونزاليس ثاني هدافي ريال مدريد برصيد 324 هدفا.

KB9 + ⚽ = GREAT GOALS (and lots of them!)@Benzema | #RMHistory | #RealFootball pic.twitter.com/YwoAqYSnUS

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) July 9, 2021