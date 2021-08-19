كومان يتوصل للطريقة المثالية لقيادة برشلونة للألقاب بدون ميسي

يواجه برشلونة موسمًا غير اعتيادي، ربما يكون الأكثر غرابة وإثارة منذ وقت طويل، وذلك بعد رحيل قائده ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان ما يجبر الفريق على الاعتماد على نفسه، والبحث عن صيغ جديدة ليبقى قادرا على المنافسة ويحافظ على اسمه وتاريخه على الرغم من أنه لم يعد لديه أفضل لاعب على هذا الكوكب.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية في تقرير مطول إنه في هذه الحالة يصبح الشخصية الأبرز في الفريق هو المدير الفني رونالد كومان لأنه المسؤول عن إجراء التحول الذي يحتاجه الفريق والتكيف مع واقعه.

ويجب أن يقود كومان هذا المشروع الجديد، خاصة وأنه نظريا يبدو أنه الرجل المناسب لهذا الهدف، بعدما أظهر حتى الآن أنه من نوعية المدربين الذين ليس لديهم مشكلة في اتخاذ القرارات في الأوقات الصعبة.

والمدير الفني الهولندي واضح جدًا بشأن ما يريده من هذا الفريق وكيفية الحصول عليه. إن ما يريده مشابه تمامًا لما يمكن رؤيته في الشوط الأول من مواجهة ريال سوسيداد، الذي وصفه بأنه ”أفضل فريق لبرشلونة في سنوات عديدة“.

وفي ضوء ما حدث ضد الفريق القادم من إقليم الباسك يمكن أن نتوقع شكل برشلونة الجديد.

الضغط المستمر

العمل على الضغط الدفاعي في نصف ملعب المنافس كان التغيير الواضح في برشلونة الجديد، وهذا العمل الذي قام به الفريق الكتالوني في هذا الصدد يذكرنا بأفضل فترات فريق بيب غوارديولا الذي اشتهر دائمًا بمدى جودته في التعامل مع الكرة، ولكنه أيضًا أعطى أهمية كبيرة للعب دونها.

وقام الفريق الكتالوني بعمل كبير في هذا الصدد في أول مباراة رسمية له هذا الموسم، إذ تفاجأ إيمانويل ألغواسيل المدير الفني لسوسيداد بالتعطش الذي أظهره الكتالونيون عندما عملوا على استعادة الكرة، ورشح برشلونة للفوز بكافة الألقاب إذا واصل الأداء بنفس الطريقة.

وتحدث كومان مع الفريق ليرسل لهم رسالة واضحة مفادها أنه حتى يتم تعويض أهداف ميسي الثلاثين في الدوري، يجب على جميع أعضاء الفريق اتخاذ خطوة للأمام، وهذا لا يطلب فقط كفاءة أكبر من المهاجمين ولكن أيضًا مشاركة لاعبي خط الوسط والمدافعين في تسجيل الأهداف.

ويريد كومان أن يتحلى برشلونة بالدفاع القوي، كما أنه راهن على الشباب وسيواصل منح الفرص للشباب، كما فعل العام الماضي. ويمكن للاعبين مثل يوسف ديمير وغافي ونيكو غونزليس أن يكونوا مهمين من الآن فصاعدًا.

استعادة بريق بعض اللاعبين

وأحد أسباب التدهور التدريجي الذي عانى منه برشلونة في السنوات الأخيرة هو أن بعض التعاقدات البارزة لم تكن على مستوى المهمة، ولذلك يريد كومان استعادة لاعبين مثل فيليب كوتينيو الذي يجب أن تزيد قيمته مع فقدان ميسي.

ولقد عمل كومان على ذلك خلال الإعداد للموسم الجديد، إذ إن أحد أهدافه منذ العام الماضي هو أن يتمكن برشلونة من التعامل مع أنظمة مختلفة من طرق اللعب والتكيف مع كافة الظروف؛ ليكون قادرًا على تغيير طريقة اللعب في منتصف المباراة وفقًا لاحتياجاته، وعلى الأقل يجب التكيف على التغيير بين طرق لعب 4/3/3 و3/4/3 و3/5/2.