مبابي منعزل في تدريبات باريس سان جيرمان (فيديو)

نشرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية مقطع فيديو يظهر أن النجم الفرنسي كيليان مبابي منعزل في تدريبات باريس سان جيرمان.

ويظهر في مقطع الفيديو لاعبو باريس سان جيرمان وهم يجرون عمليات الإحماء، ويسير مبابي من خلفهم ببطء، ثم يأتي البرازيلي نيمار ويحاول اللحاق بزملائه.

⚽️ Les joueurs entrent sur la pelouse 🔴🔵. Le « groupe des Argentins 🇦🇷 » avec Messi est particulièrement souriant et rigole beaucoup ce matin 😁#PSG #TeamPSG #MessiPSG #SB29PSG pic.twitter.com/6GEajBugUk — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 19, 2021

طلب مبابي

وفي وقت سابق قالت صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية إن مبابي طلب من ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الوفاء بوعده، خلال اجتماع بين الطرفين، يوم الإثنين الماضي.

وأوضحت أن مبابي ذكّر الخليفي بوعده عندما اتفقا عند انضمامه لباريس سان جيرمان صيف 2017 قادمًا من موناكو، بأنه لن يعرقل رحيله في المستقبل.

لكن ناصر الخليفي أكد لـ“مبابي“ أنه لن يسمح له بالرحيل عن الفريق هذا الصيف.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان، في يونيو 2022، أي أنه في حال فشل الخليفي بإقناعه بتجديد عقده مع الفريق فإنه يخاطر برحيله دون أي مقابل بعد عام واحد.

ويعد مبابي أحد أهم أهداف فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، إلى جانب إيرلينغ هالاند، كما كشفت تقارير أن ليفربول مهتم بالتعاقد مع مبابي.

ويرى الخليفي أن باريس سان جيرمان بات فريقًا أكثر تنافسية بعد التعاقد مع: النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وسيرجيو راموس، وجورجينيو فينالدوم، وجيانلويجي دوناروما، وأشرف حكيمي.

تعليق بوكيتينو

وبسؤاله عن مستقبل مبابي قال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لياريس سن جيرمان: ”يتبقى في عقد مبابي عام آخر، وحتى إذا لم يجدد تعاقده لا يزال لاعبًا في الفريق، وسعيد بتواجده معنا، فهو يعلم ما يريد“.

وأضاف: ”تتردد في السوق الصيفي العديد من الشائعات، أغلبها غير صحيح“.

وعما إذا أبلغه مبابي برغبته قال بوكيتينو: ”كل مناقشاتنا خلال الفترة الأخيرة حول كيفية تحقيق أهداف الفريق، والسعي إلى الفوز على بريست، غدًا الجمعة، في الدوري الفرنسي، ما يمكنني قوله هو أن مبابي يعمل“.

وتابع: ”الأهم من ذلك أن مبابي هادئ ويعرف ماذا يفعل، ويستعد لمباراة بريست، ونريد أن يفوز، وعلينا أن نأخذ النقاط الثلاث“.

وأكمل ماوريسيو بوكيتينو: ”مبابي لاعب باريس سان جيرمان، وأعتقد أنه سيبقى معنا الموسم الجاري، فهو يعمل بكل جدية من أجل المستقبل“.