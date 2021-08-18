بسبب ميسي.. برشلونة بدون رقم 10 إلى نهاية الموسم الحالي

قالت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية المقربة من برشلونة إنه لن يرتدي أي لاعب في صفوف النادي الكتالوني القميص رقم 10، الموسم الحالي، لأن النادي لا يريد أن يرتدي هذا القميص أي لاعب في الموسم الأول لرحيل القائد السابق ليونيل ميسي.

وانتقل الهداف التاريخي للنادي إلى باريس سان جيرمان بعدما فشل برشلونة بتجديد عقده بسبب لوائح رابطة الليغا المتعلقة بسقف رواتب اللاعبين.

وقال خوان لابورتا رئيس برشلونة إن النادي لم يملك أي خيار سوى عدم تجديد عقد ليونيل ميسي بسبب لوائح اللعب المالي النظيف لرابطة الدوري الإسباني، مشيرًا إلى أن برشلونة وميسي أرادا التوقيع على عقد جديد لكن الرواتب تمثل 110% من إيرادات النادي الحالية، وهو ما يعني أن النادي ينفق أكثر من المتوقع، وهذه مخاطرة مالية.

ميسي يتسبب في ارتفاع جنوني لأسعار تذاكر مباراة باريس سان جيرمان وبريست https://t.co/N6gvHEe4B8 pic.twitter.com/LsWG1xrpBU — إرم سبورت (@EremSports) August 18, 2021

وأضافت الصحيفة أنه لن يتم منح الرقم 10 لأي لاعب بعد الفراغ الكبير الذي تركه ميسي في الفريق، ليقرر النادي عدم ارتداء أي لاعب لهذا القميص، الموسم الحالي، رغم وجود تكهنات بأن البرازيلي فيليب كوتينيو هو من ورث الرقم، لكن لم يُعرض عليه هذا الخيار في أي وقت، وكذلك سيرجيو أغويرو، والهولندي ممفيس ديباي.

ولا تسمح لوائح الليغا بإزالة قميص برقم محدد، لذلك على الرغم من أن هذا الاحتمال قد تم تقييمه داخل النادي، فإن الرقم 10 سيظل رقمًا ثابتًا في الفريق الأول لبرشلونة، لكن ليس هذا الموسم، أو على الأقل لن يرتديه أي لاعب هذا الموسم إلا لو كان الأمر ضروريًا للغاية.

ويريد النادي ألا يرتدي هذا الرقم أي لاعب في الموسم الأول بعد رحيل ميسي، على الرغم من أنه قد تكون هناك ضرورة ملحة لمنحه لأحد اللاعبين الشاب الإسبان لكن لن يكون كوتينيو أبدًا.

وفي حال عدم رحيل لاعب الوسط البرازيلي قبل نهاية فترة الانتقالات الحالية، سيتم منحه قميصًا برقم لن يكون أبدًا الرقم الذي ارتداه ميسي لسنوات عديدة.

وترك الرحيل غير المتوقع لميسي إلى باريس سان جيرمان فجوة هائلة في تشكيلة برشلونة إذ يتعين على النادي الكتالوني النظر لمستقبله دون الهداف التاريخي، وأكثر اللاعبين مشاركة والأكثر تتويجًا.