ميسي يتسبب في ارتفاع جنوني لأسعار تذاكر مباراة باريس سان جيرمان وبريست

تسببت إمكانية مشاركة ليونيل ميسي في مباراته الأولى مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي في ارتفاع كبير في أسعار مباراة بريست والنادي الباريسي يوم الجمعة.

وقالت النسخة الفرنسية من موقع شبكة ”بي.إن. سبورتس“ التلفزيونية إن إمكانية رؤية النجم الأرجنتيني لأول مرة بقميص باريس سان جيرمان في مواجهة بريست يوم الجمعة ضمن الجولة الثالثة للدوري الفرنسي أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار تذاكر المباراة.

وظهر الفائز بالكرة الذهبية ست مرات لأول مرة في مدرجات ملعب بارك دي برينس يوم السبت الماضي على هامش مباراة ستراسبورغ والتي انتهت بفوز سان جيرمان 4-2.

وسيكون ملعب ”فرانسيس لو بلي“ ممتلئًا، حيث تم بيع جميع التذاكر اليوم الأربعاء أي قبل يومين من المباراة، لكن أسعار التذاكر قد شهدت ارتفاعا كبيرا، حيث أصبح الحصول على سعر تذكرة من خلال مواقع Ebay أو Leboncoin أو Facebook يتطلب دفع ما بين 80 و150 يورو للتذكرة الواحدة وفقا لنوعية المقعد والمدرجات، وهذه أسعار أعلى من المعتاد بكثير.

وقال كزافييه لافانانت رئيس رابطة مشجعي بريست: ”الجميع يريد رؤية ميسي إذا لعب“، ومن ناحية أخرى قال أحد أعضاء رابطة جماهير بريست: ”تلقينا الكثير من الرسائل الخاصة على حسابنا في تويتر من أشخاص لم نسمع بهم من قبل، ويسألوننا عما إذا كان لدينا مقاعد أو إذا كان بإمكاننا توفير تذاكر للمباراة“.

ورغم أن إمكانية رؤية ميسي يلعب أمام بريست منخفضة إلى حد ما، نظرًا لأنه تدرب لمدة أسبوع فقط، فإن ارتفاع أسعار تذاكر المباريات قبل الأحداث المهمة أمر معتاد تاريخيا.

إذ إنه في مايو/آيار 2013، ودع ديفيد بيكهام باريس سان جيرمان في مباراة أمام لوريان في ملعب ممتلىء، وبعد أربع سنوات، في أغسطس/آب 2017 ظهر نيمار لأول مرة بقميص باريس سان جيرمان أمام غانغان في مباراة شهدت حضورا جماهيريا كبيرا.

لكن المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لم يتحدث بعد عن إمكانية مشاركة ميسي أمام بريست، لكن ظهوره المحتمل لأول مرة سيكون ضد استاد رانس في 29 أغسطس/آب الحالي في ملعب أوغست ديلاون.

وبدا ميسي البالغ عمره 34 عاما مندمجا بالفعل في الحصص التدرييبة الأولى له مع فريقه الجديد، وفرح بوكيتينو بما يراه من ميسي في هذه التدريبات الأولى، وبناء على ذلك يمكن أن يدفع بمواطنه في المرحلة الأخيرة من مباراة بريست، كجزء من هذا الموسم التحضيري الذي تم إعداده له.

وسيأتي ظهوره الأول في التشكيلة الأساسية في الجولة التالية ضد استاد رانس، لكن قبل حدوث ذلك يستغل باريس سان جيرمان مواقع التواصل الاجتماعي لاستغلال صورة ميسي في التدريبات لرفع التوقعات بالنسبة للنادي والفريق وهو ما حدث بالفعل لكن استغله بريست من خلال بيع كافة تذاكر المباراة.