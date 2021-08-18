ماركا: ريال مدريد يتجه لضم هالاند حال رفض باريس سان جيرمان رحيل مبابي

كشفت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن مسؤولي ريال مدريد يفكرون في الاتجاه لتقديم عرض مالي من أجل ضم النرويجي إرلينغ هالاند، نجم بروسيا دورتموند، حال تعثر المفاوضات الجارية لضم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، يوم الأربعاء ”إذا استمر باريس سان جيرمان في رفض التفاوض بشأن كيليان مبابي، فإن ريال مدريد سيبذل قصارى جهده من أجل إرلينغ هالاند في الأيام القليلة المقبلة قبل إغلاق سوق الانتقالات“.

وأضاف التقرير ”ريال مدريد لديه 200 مليون يورو للتعاقدات، وسيقدّم 160 مليونا من أجل مبابي، حال رفض ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، الاستغناء عن مبابي سيحاول النادي الملكي التوقيع مع هالاند في نهاية الميركاتو“.

وعلى هامش مباراة دورتموند ضد بايرن ميونخ، أمس الثلاثاء، في كأس السوبر الألماني، علق مايكل زورك، المدير الرياضي للنادي الألماني، على الشائعات التي تربط هالاند بمغادرة الفريق.

وقال زورك لمحطة Sat.1 التلفزيونية ”سيبقى هالاند معنا هذا الموسم بكل تأكيد، وجميعنا لا يعرف ماذا سيحدث بعد ذلك“.

ويرتبط الدولي النرويجي بعقد مع دورتموند حتى الـ30 من يونيو 2024، لكنه يتضمن وجود بند يسمح له بالرحيل مقابل 75 مليون يورو بحلول صيف 2022.

وفشل هالاند في هز شباك بايرن خلال خسارة فريقه (1-3)، رغم تسجيله هدفا ألغاه الحكم بإشارة من مساعده، بعدما تبين له وجود اللاعب في التسلل.

هالاند كان بدأ الموسم بشكل أكثر من رائع بتسجيله ثنائية في آينتراخت فرانكفورت وصناعته لهدفين.

وكانت إذاعة ”كادينا سير“، كشفت أن مبابي أبلغ زملاءه في غرفة الملابس، بأنه سيبقى مع سان جيرمان هذا الموسم، وسيلتزم بعقده الذي ينتهي في صيف 2022.

وأضاف التقرير، أنه على الرغم من حقيقة رغبة مبابي في الانتقال لريال مدريد هذا الصيف، إلا أنه يعرف بالفعل أن باريس سان جيرمان لا توجد لديه نية في بيعه، وبالتالي سيتعين عليه البقاء لمدة عام آخر في باريس، قبل الرحيل مجانا إلى ريال مدريد، الصيف المقبل.

كما كشف المدير الرياضي للنادي الباريسي، البرازيلي ليوناردو، بدوره لبعض المقربين منه، أن مبابي مستمر مع الفريق خلال الموسم الجاري.