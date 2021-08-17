كادينا سير: المدير الرياضي لباريس سان جيرمان أكد للاعبين أن مبابي لن يرحل

كشفت إذاعة ”كادينا سير“ عن آخر التطورات الخاصة بالتقارير التي أشارت إلى اقتراب الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، من الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف الجاري.

وارتبط اسم مبابي بإمكانية الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان في الأيام الماضية، بعدما أفادت بعض التقارير أن المهاجم الفرنسي يرغب في مغادرة ملعب ”حديقة الأمراء“ رغم تعاقدهم مع قائد برشلونة السابق، ليونيل ميسي.

وأوضحت الإذاعة، أن ”مصادر من غرفة الملابس في باريس سان جيرمان قالت إن البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي للنادي الفرنسي، أخبرهم بأن مبابي سيبقى هذا الموسم“.

وأضافت: ”كما أخبر مبابي المقربين له في غرفة الملابس بأنه سيستمر هذا العام“، موضحة أن ”مبابي مقتنع بأن مستقبله في ريال مدريد لكنه سيبقى في باريس سان جيرمان لعام آخر“.

🚨⚽️ Informa @toniogarcia85 💥 Fuentes del vestuario del PSG aseguran que Leonardo les ha dicho que Mbappé se queda ‼️ Mbappé también le ha dicho a su círculo más cercano del vestuario que este año se queda ⚪️ Eso sí, la prioridad de Mbappé sigue siendo ir al Real Madrid pic.twitter.com/cfvWtb5GJA — El Larguero (@ellarguero) August 17, 2021

ويرفض كيليان مبابي تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، والمنتهي في يونيو 2022، ويتمسك بالرحيل إلى ريال مدريد، حيث سيرحل مجانًا إذا لم يوقع على التجديد في الأسابيع المقبلة.

بينما أشارت صحيفة ”le10sport“الفرنسية، مؤخرا إلى أن مسؤولي سان جيرمان، يجهزون عرضاً مغرياً من أجل إقناع مبابي بتجديد عقده والبقاء في المثلث الهجومي مع ميسي ونيمار دا سيلفا.

وأضافت أن إدارة الفريق الفرنسي، تجهز عرضا مغريا لمبابي، يتضمن عقداً مدته 5 سنوات وراتب 36 مليون يورو سوياً بالمساواة مع ليونيل ميسي.

ويسعي باريس سان جيرمان، لربط مبابي بعقد حتي يونيو 2026، من أجل ضمان بقائه لأطول فترة ممكنة مع نادي العاصمة الفرنسية.

بينما يريد ريال مدريد الظفر بخدمات مبابي في الصيف الحالي حيث يجهز عرضًا بقيمة 150 مليون يورو ولكن لن يقدمه إلا في حالة موافقة باريس سان جيرمان على التفاوض.