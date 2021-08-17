برشلونة يمنح أومتيتي مهلة قبل طرده من النادي

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي برشلونة الإسباني، برئاسة خوان لابورتا، وجهت تحذيرا أخيرا إلى المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي؛ من أجل الرحيل عن الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتسعى إدارة البلوغرانا للتخلص من أومتيتي هذا الصيف، في ظل عدم الحاجة إلى جهوده والرغبة في التخلص منه بسبب راتبه المرتفع.

وتلقى أومتيتي خلال الفترة الماضية عدة عروض سواء من الدوري الفرنسي أو الإيطالي أو التركي، لكن يصر اللاعب على البقاء في برشلونة حتى نهاية عقده في يونيو 2023.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”سبورت“، يوم الثلاثاء، فإن مسؤولي برشلونة أخطروا ممثلي صامويل أومتيتي بأن أمامه أسبوعا وحيدا لاختيار العرض المناسب له من أجل مغادرة النادي الكتالوني، وإلا فإن برشلونة سوف يتحرك ضده بشكل قانوني وطرده من النادي.

وأوضح التقرير أنه ”إذا لم يقبل أومتيتي أيا من العروض الحالية المطروحة على الطاولة، فيجوز للنادي فسخ عقده من طرف واحد“.

#FCB 🔵🔴 🚨 NOTICIA SPORT: El Barça rescindirá unilateralmente a Umtiti si no acepta alguna de las propuestas que tienehttps://t.co/DWjJ2ICc4C — Diario SPORT (@sport) August 17, 2021

وأشارت: ”النادي يستهدف تخفيض أجور اللاعبين، واتخذوا من قبل مسار فسخ العقد مع ماتيوس فيرنانديز، وقد يضطرون للقيام بذلك مرة أخرى إذا لم يوافق أومتيتي على الرحيل، حيث يشعر مسؤولو برشلونة بالإحباط الشديد من موقف اللاعب، الذي طلب فرصة أخيرة لإثبات جدارته في الموسم التحضيري، ووافق الجهاز الفني على طلبه، وتم الاتفاق إذا لم يقتنع به رونالد كومان، مدرب الفريق، سيرحل“.

وأكمل التقرير: ”منحه المدرب عدة دقائق في أول مباراتين وديتين، قبل أن يخبر أومتيتي بأنه خارج حساباته، لكن الفرنسي لم يفِ بكلمته ولم يوافق على الرحيل“.

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن المسألة الآن في يد أومتيتي، إما أن يوافق على الرحيل، أو سيفسخ برشلونة عقده خلال أيام.

ويرغب النادي في التخلص من الثنائي صامويل أومتيتي والبوسني ميراليم بيانيتش قبل نهاية فترة الانتقالات الحالية، حتى مجانًا، لكن فقط التخلص من راتبيهما.

ولم ينجح النادي مؤخرا في تجديد عقد أسطورته الأرجنتيني ليونيل ميسي، ليرحل عن الفريق بشكل رسمي إلى باريس سان جيرمان، كما قام جيرارد بيكيه بتخفيض راتبه بشكل كبير من أجل قيد الصفقات الجديدة وأبرزها ممفيس ديباي، وينتظر النادي أيضا أن يسجل سيرجيو أغويرو بالفترة المقبلة.