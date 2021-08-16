لوكاكو: الدوري الإيطالي أفضل من البريميرليغ

قال المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو العائد إلى تشيلسي الإنجليزي إن الدوري الإيطالي أفضل من الدوري الإنجليزي من الناحية الفنية والتكتيكية.

وأعلن تشيلسي تعاقده مع لوكاكو بعقد يمتد لـ5 سنوات في صفقة تقدر بـ 115 مليون يورو.

وقال لوكاكو، في تصريحات نقلها موقع تشيلسي الرسمي على الإنترنت: ”لا أتحدث عن طموحاتي الشخصية لكنها تعتمد على طموحات النادي، ولهذا السبب عدت إلى تشيلسي“.

وأضاف: ”يريد تشيلسي الاستمرار في الفوز، ومواصلة النمو كنادٍ والسيطرة في إنجلترا وأوروبا. هذا أمر أردته وأنا هنا الآن، لذا فإن الأمر متروك لي لمساعدة الفريق على تحقيق طموحاته“.

وبسؤاله عن المقارنة بين الدوري الإنجليزي والإيطالي قال المهاجم البلجيكي: ”إيطاليا لديها دوري أفضل من الناحية التكتيكية والفنية، لكن هنا في إنجلترا الأمر كله يتعلق بالإيقاع، هذا هو ما يصنع الفارق، لكن لا توجد مشكلة بالنسبة لي لأنني كنت هنا منذ ثماني سنوات وأعرف هذا الأمر جيدًا“.

وأكمل لوكاكو الذي لعب لتشيلسي ومانشستر يونايتد وإيفرتون ووست بروميتش ألبيون في إنجلترا: ”أنا لست لاعبًا جديدًا ولا أعرف تمامًا ما يمكن مواجهته. أعرف الدوري وسجلت عددًا لا بأس به من الأهداف هنا، لكن الماضي يظل في الماضي، والآن علينا أن نتطلع إلى الأمام“.

وختم: ”أنا الآن نسخة جديدة من نفسي، لقد تطورت والفريق الذي أنضم إليه قوي للغاية، لذا علينا الآن إثبات ذلك على أرض الملعب“.

وانضم لوكاكو، البالغ من العمر 28 عاما، لأول مرة إلى تشيلسي صيف عام 2011 قادما من أندرلخت البلجيكي لكن لم يلعب للبلوز أكثر من 15 مباراة، وغادره معارا إلى وست بروميتش ألبيون وإيفرتون، قبل أن يشتريه الأخير صيف 2014 مقابل 35 مليون يورو.

وغادر لوكاك إيفرتون إلى مانشستر يونايتد صيف 2017 مقابل 84 مليون يورو ومنه إلى إنتر ميلان صيف 2019 مقابل 74 مليون يورو.

تشيلسي يعلن ضم لوكاكو رسميًا بعقد يمتد لـ 5 سنوات مقبلة https://t.co/LvY1Nc1bpQ pic.twitter.com/XAgFIB7z6P — إرم سبورت (@EremSports) August 12, 2021

وسجل لوكاكو 113 هدفا وصنع 42 في 252 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع 4 أندية في حين سجل 47 هدفا وصنع 12 في 72 مباراة في الدوري الإيطالي وجميعها مع إنتر ميلان.

وخلال 15 مباراة للوكاكو مع تشيلسي صنع هدفا وحيدا ولم يسجل، في حين سجل 42 هدفا وصنع 13 في 96 مباراة مع مانشستر يونايتد، وسجل 87 هدفا وصنع 29 في 166 مباراة مع إيفرتون، وسجل 17 وصنع 7 في 38 مباراة مع وست بروميتش ألبيون.

أما مع إنتر ميلان فشارك لوكاكو في 95 مباراة، سجل فيها 64 هدفا وصنع 16.