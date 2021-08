لوكاكو: الدوري الإيطالي أفضل من البريميرليغ

قال المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو العائد إلى تشيلسي الإنجليزي إن الدوري الإيطالي أفضل من الدوري الإنجليزي من الناحية الفنية والتكتيكية.

وأعلن تشيلسي تعاقده مع لوكاكو بعقد يمتد لـ5 سنوات في صفقة تقدر بـ 115 مليون يورو.

