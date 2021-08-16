ريال مدريد يعلن رسميا تجديد عقد تيبو كورتوا حتى 2026

أعلن نادي ريال مدريد رسميا تجديد عقد تيبو كورتوا، حارس مرمى الفريق، حتى 2026.

وقال النادي في بيانه: ”اتفق ريال مدريد وكورتوا على تمديد عقد اللاعب والذي سيبقى مرتبطا بالنادي لمدة خمسة مواسم مقبلة حتى 30 يونيو 2026“.

واحتفل ريال مدريد مؤخرا بوصول النجم البلجيكي للمباراة رقم 100 مع الفريق الملكي خلال الفترة الحالية.

وحقق فريق ريال مدريد، بداية جيدة بافتتاح مشواره بمسابقة الدوري الإسباني، بعدما اكتسح مضيفه ديبورتيفو ألافيس 4-1.

وانضم تيبو كورتوا إلى ريال مدريد في صيف 2018 قادما من تشيلسي، وكان يرتبط النجم البلجيكي مع الميرنغي بعقد حتى 30 يونيو 2024، ولكن مع التمديد وصل إلى 2026.

الحارس البلجيكي شارك مع مدريد منذ انضمامه في 129 مباراة بمختلف البطولات، واستقبل 124 هدفا، وحافظ على نظافة شباكه في 52 مباراة.