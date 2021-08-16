لابورتا: بيان بارتوميو مليء بالأكاذيب.. والوضع المالي للنادي مأساوي

عقد خوان لابورتا، رئيس برشلونة، مؤتمرًا صحفيًا للرد والإجابة على كافة الأسئلة المتعلقة بإدارة شؤون النادي، منذ توليه المسؤولية، خلفًا لبارتوميو، خاصة في ظل اتهامات لاحقته بأنه المتسبب في رحيل أسطورة الفريق ليونيل ميسي، وعدم تجديد تعاقده.

وكان ماريا بارتوميو، الرئيس السابق للنادي، أصدر مؤخرًا بيانًا رسميًا للرد على لابورتا، بعدما أكد الأخير، أن إدارة بارتوميو كانت السبب في وضع النادي الكتالوني الاقتصادي المتردي.

ويعاني برشلونة اقتصاديًا بشدة، لدرجة أنه لم يتمكن من تجديد عقد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، رغم الاتفاق على العقد الجديد بين الطرفين، لكن كتلة الرواتب المتضخمة في النادي، حالت دون التمكن من تسجيل العقد.

وقال لابورتا في مؤتمره، يوم الإثنين: ”أود أن أوضح بعض الأمور المتعلقة بالوضع المالي للنادي.. أولًا عندما وصلنا، كان علينا أن نطلب قرضا بـ80 مليون يورو من أجل دفع الرواتب، كما وجدنا أن 50% من حقوق البث للدوري الإسباني، تم الحصول عليها بشكل مقدم.. وبعض رواتب اللاعبين دفعت بشكل مقدم“.

❝Tenim una massa salarial que representa un 103% dels ingressos del Club❞ 🎙 @JoanLaportaFCB pic.twitter.com/EVFq7lHCec — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) August 16, 2021

وأضاف: ”سياسة الرواتب التي انتهجتها الإدارة السابقة، كانت غير مفهومة.. عقود طويلة للاعبين القدامى وأخرى قصيرة للاعبين الشباب، كما أن النادي دفع أرقامًا لا تصدق للوسطاء ولوكلاء اللاعبين، على سبيل المثال، هناك كشاف في أمريكا الجنوبية يتقاضى 8 ملايين يورو، لاكتشاف المواهب، هو مبلغ غير لائق، أدى إلى أزمة كبيرة على اقتصاد النادي“.

وأردف: ”لدينا فاتورة رواتب تمثل 103% من إجمالي دخل النادي، كتلة رواتب الرياضيين هي 617 مليون، ما بين 25% و 30% أكثر من منافسينا، خسائر النادي بلغت 451 مليون يورو“.

وأوضح: ”كان هناك طريقة عمل من قبل مجلس الإدارة السابق، لتجاوز الضوابط الداخلية في النادي، قاموا بتقسيم الفواتير الأخرى لتجنب الاضطرار إلى الخضوع للمراقبة“.

وشدد لابورتا: ”في مباراة الأمس ضد ريال سوسيداد، تبين أن نادي برشلونة فوق كل شيء، الأجواء في الملعب كانت جيدة جدًا.. الجماهير كانت خلف الفريق وأنا أتطلع لتواجدهم، ولتأثيرهم على الفريق“.

وعن بيان بارتوميو، أجاب لابورتا: ”لقد حصلت على رسالة من الرئيس السابق بارتوميو، وهي مليئة بالأكاذيب، إنه يائس ويستغل الموقف الذي نمر به، وأنا لا أحب ذلك“.

وأكمل: ”إدارة بارتوميو كانت مسؤولة ماليًا حتى 17 مارس 2021، لن يفلت أحد من مسؤولياته، كانت حساباتهم مجرد خداع كامل للمجتمع“.

وأوضح: ”حتى اليوم بلغ الدين على النادي 1350 مليون يورو، الوضع الاقتصادي مقلق للغاية، والوضع المالي مأساوي“.