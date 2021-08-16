بيكيه: كل قادة برشلونة مستعدون لمساعدة النادي.. وجوردي ألبا يدافع عن نفسه

أكد جيرارد بيكيه، مدافع وقائد برشلونة، أنه خفض راتبه لكونه ابن النادي، وأن باقي قادة الفريق مستعدون للمساعدة، مدافعا عن زميله جوردي ألبا، مؤكدا أن هناك سوء تفاهم وصل للجماهير ضد اللاعبين.

وقال بيكيه بشأن تخفيض راتبه، الذي سمح لبرشلونة بتسجيل ممفيس ديباي وإيريك غارسيا ”لقد ولدت هنا وعشت حياتي كلها تقريبا هنا، كان عليّ أن أفعل ذلك كنا على اتصال كامل مع القادة الآخرين، وأنا أعلم أنهم سيفعلون ذلك في المستقبل القريب“.

وأضاف مدافع برشلونة ،الذي سجل الهدف الأول خلال الفوز على ريال سوسيداد 4-2، مساء الأحد، ”كان عليّ أن أكون الأول الذي يخفض راتبه لكننا هنا عائلة، جميع القادة لديهم نية للتكيف مع ما يطلبه النادي هذا هو القرار الذي اتخذناه ونحن فخورون ومتشوقون لمواصلة اللعب وتقديم كرة قدم جميلة“.

ودافع بيكيه عن زميله جوردي ألبا، الذي تعرض لصافرات استهجان من الجمهور، موضحا ”نحن لا نخرج كثيرا للحديث وأحيانا يحدث سوء تفاهم، لقد كنت على اتصال مع القادة الآخرين وكنا متضامنين للوصول لاتفاق مع النادي، كان الأمر بحاجة لبعض التعديلات ليكون رسميا ليتم تسجيل اللاعبين، أنا متأكد أن الآخرين جاهزون ويتحدثون مع النادي، أحيانا تكون المعلومات التي يتلقاها الأشخاص غير صحيحة، لقد طلب منا النادي بذل مجهود وسنقوم بذلك وأنا فخور، يجب على الجماهير والفريق العمل معا“.

وتحدث بيكيه عن رد فعل الجماهير بشأن رحيل ليونيل ميسي، وأشار ”كنا نعلم أن رد الجماهير سيكون هكذا، ميسي هو أعظم لاعب في تاريخ النادي وكرة القدم، لكننا كل شيء يحدث ويجب أن نستمر، لدينا فريق بمستوى كبير وسننافس ونقاتل على كل الألقاب، دون ميسي لن نمتلك الموهبة ذاتها، لكن سنذهب جميعا لهدف واحد وأعتقد أننا سنستمع هذا الموسم“.

وعن القميص رقم 10 الذي ارتداه ميسي، شدد بيكيه ”شخص ما يجب أن يرتدي رقم 10، لقد طلبت من سيرجيو أغويرو أن يأخذه، لكنه لا يقرر بعد، إنه صعب بسبب التاريخ الذي وراءه“.

ورحل ميسي عن برشلونة وانتقل إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، ووقع معهم عقدا حتى يونيو 2023.

جوردي ألبا

من جانبه، دافع جوردي ألبا عن نفسه بعدما واجهته الجماهير بصافرات الاستهجان على خلفية الأخبار بشأن رفضه تقليص راتبه، قائلا ”الأخبار الخاصة بي قد انقطعت منذ فترة طويلة لم يخبرني أحد بأي شيء خلال شهر، أنا مستعد للمساعدة لا يمكن أن يشك بي أي أحد أنا هنا منذ 8 سنوات وبرشلونة هو بيتي ونادي حياتي، يمكنني أن أتحدث نيابة عن نفسي ولا أعطي وجهي لأي أحد، سيكون من الجيد أن تسأل رئيس النادي أيضا كنا نسير في الاتجاه ذاته، لا يمكن الشك بشأن اللاعبين داخل النادي“.

وأضاف ”يؤلمني أن يتم الكذب، لقد أظهرت كل ما أشعر به تجاه برشلونة وعلينا أن نكون ممتنين في هذه الحياة، لا يمكنني التحكم فيما يعتقده الناس، لكن يجب أن أعطي روايتي وسأبذل قصارى جهدي على أرضية الملعب، كان استعدادي دائما للمساعدة وأنا رجل دائما في المقدمة وأقول الحقيقة“.