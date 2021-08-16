برنامج الشيرينغيتو: مبابي سيطلب من ناصر الخليفي التفاوض مع ريال مدريد

كشف جوسيب بيدريول، مقدم برنامج ”الشيرينغيتو“ الإسباني الشهير، أن الفرنسي كيليان مبابي سيطلب من إدارة باريس سان جيرمان المغادرة رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضح بيدريول أن ”مبابي لن يطلب من ناصر الخليفي، رئيس النادي، مجرد المغادرة، بل سيطلب منه على وجه التحديد التفاوض مع ريال مدريد“.

وتابع: ”تبقّى الآن معرفة ما هو رد الخليفي على طلب كيليان مبابي“.

وأوضح: ”وصول ليونيل ميسي لا يغير شيئا بالنسبة لمبابي، هو فقط يريد الرحيل إلى ريال مدريد هذا الصيف“.

🚨EXCLUSIVA de @jpedrerol 🚨 💣💣"MBAPPÉ quiere reunirse con AL-KHELAIFI para PEDIRLE que NEGOCIE con el REAL MADRID"💣💣 #ChiringuitoMbappé pic.twitter.com/bhdrV3sVcL — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 15, 2021

فيما أوضحت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن ”عملية توقيع ريال مدريد مع مبابي تصل لمراحلها الحاسمة هذا الأسبوع“.

وأشارت في تقرير لها، يوم الاثنين: ”مبابي أوضح بالفعل أنه لا يعتزم التجديد مع سان جيرمان، ويعلم أنه سيصبح أساس المشروع الرياضي لريال مدريد، ويفضل الرحيل إلى الميرنغي هذا الصيف“.

كما أشارت شبكة ”ABC“ إلى أنه ”من المتوقع أن يعلن مبابي في الساعات المقبلة عن قراره النهائي بشأن مستقبله“.

وأضافت: ”لقد رفض تجديد عقده ومن المحتمل أن يعلن عن قراره علنا في الوقت الحالي. مبابي لا ينوي الاستمرار في باريس سان جيرمان“.

وأكملت: ”سيتعين على باريس سان جيرمان اتخاذ خطوة للأمام ليقرر ما إذا كان يريد التفاوض مع ريال مدريد والحصول على 150 مليون يورو، أو إذا رفض باريس سان جيرمان البيع واستمر طوال الموسم المقبل فإنه سينتقل إلى ريال مدريد مجانا في شهر يوليو من العام المقبل“.

صافرات استهجان من جماهير باريس سان جيرمان ضد مبابي pic.twitter.com/hRag7g8ZWp — إرم سبورت (@EremSports) August 14, 2021

من جابنها، ألقت صحيفة ”آس“ الضوء على أسباب رغبة مبابي في الرحيل وعدم سعادته بعد انضمام ميسي.

وأوضحت أن ”وصول ميسي سيؤثر سلبيا على مكانة مبابي في الفريق، كونه أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، ولحصوله على الكرة الذهبية في ست مناسبات، لذلك يرى اللاعب الفرنسي أن مكانته تسير نحو الأسفل، وهو ما اشتكى منه للإدارة بالفعل“.

وكانت جماهير باريس سان جيرمان قد انهالت بصافرات الاستهجان على النجم الفرنسي قبل مباراة ستراسبورغ، التي أقيمت مساء السبت، وانتهت بفوز سان جيرمان 4-2 بالجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

وتستعد إدارة ريال مدريد لضم مبابي، من خلال تقديم عرض بقيمة 150 مليون يورو لباريس سان جيرمان.

ويتمسك كيليان مبابي بعدم تجديد عقده المنتهي في يونيو 2022 مع باريس سان جيرمان، لرغبته في الرحيل إلي ريال مدريد.

مبابي كان قد انضم لباريس سان جيرمان في 2017 بعد أيام قليلة من انضمام نيمار ودفع الشرط الجزائي الخاص به، ليكون الصفقة الأكبر في تاريخ كرة القدم.

وما زالت إدارة باريس سان جيرمان متمسكة بنجمها، وترفض التخلي عنه لمصلحة ريال مدريد الذي ينتظر بدوره موافقة النادي الفرنسي لدخول المفاوضات مع اللاعب في حال استمراره رفض التجديد لناديه.