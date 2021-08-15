برشلونة يتجاوز صدمة رحيل ميسي ويبدأ الدوري الإسباني بالفوز على ريال سوسيداد برباعية

تجاوز برشلونة صدمة رحيل قائده ليونيل ميسي، وفاز على ريال سوسيداد 4/2، في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة الدوري الإسباني.

ووضع برشلونة أول 3 نقاط في جعبته هذا الموسم، ليحصد المركز الثاني ”مؤقتًا“ خلف ريال مدريد المتصدر، انتظارًا لنهاية باقي مباريات الجولة الأولى.

سجل جيرارد بيكيه الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 19، من ضربة رأسية قوية.

وأضاف مارتن برايثوايت الهدف الثاني للبارسا بالدقيقة الثانية بالوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني نجح برايثوايت في تسجيل الهدف الثالث لمصلحة برشلونة.

وحملت الدقائق الأخيرة إثارة بالغة حيث أحرز سينفويغوس هدف ريال سوسيداد الأول في الدقيقة 82 ليقلص النتيجة مع أبناء رونالدو كومان.

وبعدها بثلاث دقائق نجح أويارازابال في إضافة الهدف الثاني للضيوف من ركلة حرة نفذها ببراعة، ليقلص النتيجة إلى 2/3.

وقضى سيرجيو روبيرتو على أحلام سوسيداد في العودة، بعد إحرازه الهدف الرابع للبارسا في الدقيقة 91، ليخطف أول 3 نقاط لبرشلونة هذا الموسم.