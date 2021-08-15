جمهور برشلونة يسب باريس سان جيرمان في كامب نو

انتقدت جماهير برشلونة المتواجدة في ملعب كامب نو خلال مواجهة ريال سوسيداد، نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد نهاية عقده مع البلوغرانا، اليوم الأحد.

وبحسب برنامج ”كواترا“ فإن جماهير برشلونة هتفت باسم ميسي في الدقيقة العاشرة، حيث كان ميسي يرتدي القميص رقم 10 مع برشلونة، قبل أن تنهي الجماهير هتافها بألفاظ خارجة تجاه باريس سان جيرمان.

وفشل برشلونة في تجديد عقد ميسي بسبب العقبات الاقتصادية والهيكلية لليغا وأعلن رحيله يوم 5 أغسطس.

وأعلن باريس سان جيرمان التعاقد مع ميسي البالغ من العمر 34 عاما، بعقد يمتد لموسمين مع موسم ثالث اختياري.

وسبق أن خطف باريس سان جيرمان لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم من برشلونة بعد نهاية عقده مع ليفربول.

كما لا يمكن تجاهل نجاح باريس سان جيرمان في التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار من برشلونة صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو.

ونجح برشلونة في تحقيق الفوز على ريال سوسيداد بنتيجة 4/2 حيث سجل للنادي الكتالوني جيرارد بيكيه ومارتن برايثوايت (هدفين)، وسيرجي روبيرتو.

وقبل المباراة انتشرت لافتات تنتقد خوان لابورتا رئيس برشلونة، وكُتب عليها ”كاذب“، و“خادم بيريز“، و“ميسي في باريس وأنت في إيبيزا“، و“برشلونة ليس عملك“.