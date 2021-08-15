جماهير برشلونة تهتف باسم ميسي في الدقيقة العاشرة خلال مباراة ريال سوسيداد (فيديو)

هتفت جماهير نادي برشلونة باسم قائد فريقها السابق، ليونيل ميسي، خلال مباراة البارسا أمام ريال سوسيداد في افتتاح مشوار الفريق الكتالوني بالدوري الإسباني.

ويخوض برشلونة لقاءه الأول في الدوري الإسباني، دون النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي رحل عن صفوف الفريق وانضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

ومع حلول الدقيقة العاشرة ”رقم النجم الأرجنتيني“ قامت الجماهير المتواجدة بملعب كامب نو بالهتاف باسم ميسي، مع إطلاق بعض الصافرات

Ao chegar ao minuto 10, cantaram o nome do Messi e houve algumas vaias. Certamente não a Messi, mas tem um ambiente de “virar a página”. pic.twitter.com/tXSkAofqPP — Marcelo Bechler (@marcelobechler) August 15, 2021

وأُسدلت الستارة على رحلة ليونيل ميسي الطويلة مع برشلونة، بعدما خرج النجم الأرجنتيني في مؤتمر ”وداع“ لمسيرته مع برشلونة، وسط حالة حزن كبيرة انتابت ”البرغوث“ الذي فقد السيطرة على دموعه في لحظة مؤثرة وفارقة بتاريخ ”البارسا“.

ووقّع ميسي مع نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، عقدًا لمدة عامين مع خيار التمديد لعام إضافي، وفي حال تم تفعيله سيغادر ”بارك دي برينس“ وهو في السابعة والثلاثين من العمر، أي بنفس عمر إنييستا الآن.

وحطم النجم الأرجنتيني العديد من الأرقام مع ناديه السابق برشلونة، ووصل إلى نقطة تبعد مسافات ضوئية عن أقرب منافسيه المحتملين في الدوري الإسباني.

وحمل الأسطورة ليونيل ميسي جميع الأرقام القياسية في تاريخ نادي برشلونة الإسباني، كما يشير الموقع الرسمي للنادي الكتالوني“، حيث يستولي ”البرغوث“ على أكبر عدد من المباريات مع الفريق الكتالوني.

وترك الرحيل غير المتوقع لميسي أضرارًا على الصعيد الاقتصادي، إذ قالت شركة براند فاينانس لاستشارات التسويق إن قيمة النادي قد تنخفض لنحو 11%.

كما تعرضت مكانة الدوري الإسباني باعتباره من أبرز دوريات كرة القدم في العالم لضربة، ومن المتوقع تراجع حقوق البث التلفزيوني، وانخفاض عقود الرعاية بالمستقبل، في غياب الأسطورة الأرجنتينية.