أتلتيكو مدريد حامل لقب الدوري الإسباني يبدأ مشواره بالفوز على مضيفه سيلتا فيغو

تقمّص الجناح الأرجنتيني آنخيل كوريا، دور البطولة في انتصار فريقه الصعب خارج قواعده (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأحد، في أولى جولات الموسم الجديد من الدوري الإسباني.

وأقيمت المباراة على ملعب بالايدوس في افتتاح مشوار الفريقين بالليغا.

وأحرز ”كوريا“ الهدف الأول الرائع من تسديدة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة 23، ليدخل حامل اللقب للاستراحة متفوقًا بفضل هذا الهدف.

وفي الشوط الثاني، نجح أصحاب الأرض في إدراك التعادل في الدقيقة 59، بقدم النجم المخضرم ياغو أسباس بـ“التخصص“ من ركلة جزاء.

ولكن لم تكد تمر 5 دقائق حتى عاد ”الأتلتي“ للتقدم مجددًا في النتيجة من جديد بفضل كوريا.

وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء مشادة قوية بين لاعبي الفريقين، اضطُر معها حكم اللقاء لطرد قائد سيلتا، هوغو مايو، ومدافع ”الأتلتي“ ماريو إيرموسو.