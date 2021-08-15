جماهير برشلونة تهاجم خوان لابورتا: كاذب ويخدم بيريز (صور)

هاجم عدد من مشجعي برشلونة خوان لابورتا رئيس النادي قبل مباراة النادي الكتالوني الافتتاحية في الدوري الإسباني للموسم الجديد 2021/2022.

ويستعد برشلونة لاستضافة ريال سوسيداد على ملعب كامب نو، حيث تم السماح بحضور 30 ألف مشجع للملعب لأول مرة منذ نحو 17 شهرًا.

ورحل ميسي عن برشلونة هذا الصيف، وانتقل إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، بعدما فشل البرسا بتجديد تعاقده بسبب لوائح رابطة الليجا الخاصة بالرواتب.

ونشر عدد من جماهير برشلونة لافتات على مداخل ملعب كامب نو تهاجم لابورتا الذي عاد لرئاسة النادي في مارس الماضي.

وكتب المشجعون على اللافتات: ”كاذب“، و“خادم بيريز“، و“ميسي في باريس وأنت في إيبيزا“، و“برشلونة ليس عملك“.

وجاء الهجوم على لابورتا بعدما كان يردد أنه يثق في إقناع النجم الأرجنتيني ليونيل مسي بتجديد عقده حتى قبل انتخابه رئيسًا للنادي في مارس.

لكن محاولات لابورتا باءت بالفشل، ورحل ميسي في صفقة انتقال حر إلى باريس سان جيرمان، حيث سيلعب إلى جانب زميله السابق، وصديقه البرازيلي نيمار.

كما يرفض لابورتا اتفاقية رابطة الدوري الإسباني مع صندوق ”CVC“ الاستثماري، والتي قال خافيير تيباس، رئيس رابطة الليغا عنها إنها كانت ستسمح لبرشلونة بتجديد عقد ميسي.

وقال تيباس: ”كان يحق لبرشلونة الحصول على 275 مليون يورو من هذه الاتفاقية“.

ويأتي قرار برشلونة في رفض الاتفاقية متوافقًا مع قرار ريال مدريد.

ويتمسك لابورتا مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، وأندريا أنييلي رئيس يوفنتوس بدوري السوبر الأوروبي الذي أُعلن عنه في أبريل الماضي رغم المعارضة الشديدة للبطولة من الاتحاد الإسباني والأوروبي.

ويوم الخميس الماضي، أقرت الجمعية العمومية لرابطة الدوري الإسباني لكرة القدم الاتفاقية مع صندوق ”CVC“ الاستثماري، بموافقة 38 ناديًا ومعارضة 4.

ويتيح هذا الاتفاق حصول الأندية على مليارين و667.5 مليون يورو، وهو مبلغ سيتقلص إلى مليارين و100 مليون، بسبب رفض برشلونة، وريال مدريد.

ومقابل هذه الأموال يتعين على الأندية تخصيص 70% من الموارد التي تتلقاها في إطار هذا المشروع لعمليات مرتبطة بتطويرها سواء في البنية التحتية أو الابتكار التكنولوجي، ويمكنها تخصيص حتى 15% لصفقات اللاعبين، و15% لإعادة هيكلة ديونها.