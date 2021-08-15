هازارد: لا أفكر في كاحلي.. سنقدم كل شيء من أجل الفريق

شدد البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، على أنه لا يفكر الآن في كاحله، في إشارة للإصابات المتعددة التي تعرض لها، بعد مشاركته أساسيا أمام ديبورتيفو ألافيس بمنافسات أمس السبت، في أولى مباريات الفريق بالدوري الإسباني.

وتغلب ريال مدريد على ألافيس بنتيجة (4-1) في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، وصنع هازارد الهدف الأول لكريم بنزيما.

وقال هازارد في تصريحاته عقب المباراة: ”المشاعر جيدة بالنسبة لي وللفريق، سجلنا أربعة أهداف، وهذا أمر رائع“.

وأضاف: ”سنحاول الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات، يمكن للمهاجمين في الفريق هذا العام أن يفعلوا أشياء جيدة معا“.

وتابع: ”الشيء الأكثر أهمية هو وجودنا هنا جميعا، قد نضع ثلاثة أو أربعة مهاجمين، ولكن الشيء الأهم هو الفوز بالنقاط في كل مباراة“.

وعن إصاباته التي أثرت على مسيرته مع الفريق كثيرا خلال الموسم الماضي، أوضح: ”كاحلي خرج من رأسي بالفعل، وسوف نقدم كل شيء من أجل الفريق“.

ريال مدريد يقتنص فوزا ثمينا من ألافيس في مستهل مشواره بالدوري الإسباني https://t.co/0UjPLXM7hd pic.twitter.com/qPuol9DfZt — إرم سبورت (@EremSports) August 14, 2021

وبهذا الفوز حصل ريال مدريد على النقاط الثلاث الأولى في الدوري الإسباني وهو ما لم يحققه حتى الآن سوى فالنسيا فقط، ولكن يتصدر الميرنغي بفارق الأهداف.

وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة في الدوري يوم الأحد 22 أغسطس أمام ليفانتي خارج ملعبه أيضا.

ولاحقت الإصابات النجم البلجيكي، الذي لم يلعب إلا 43 مباراة، واكتفى بتسجيل 5 أهداف وصنع 8 أهداف فقط، بعدما سجل 21 هدفاً وصنع 17 هدفاً في 52 مباراة خلال موسم 2018-2019 الذي كان الأخير له في العاصمة الإنجليزية لندن.