رياضة

ريال مدريد يقتنص فوزا ثمينا من ألافيس في مستهل مشواره بالدوري الإسباني
تاريخ النشر: 14 أغسطس 2021 21:50 GMT
تاريخ التحديث: 14 أغسطس 2021 23:25 GMT

ريال مدريد يقتنص فوزا ثمينا من ألافيس في مستهل مشواره بالدوري الإسباني

اقتنص ريال مدريد فوزا مهما من ديبورتيفو ألافيس بالفوز (4-1)، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، بالجولة الأولى للدوري الإسباني. وسجل رباعية الريال،

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

اقتنص ريال مدريد فوزا مهما من ديبورتيفو ألافيس بالفوز (4-1)، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، بالجولة الأولى للدوري الإسباني.

وسجل رباعية الريال، كريم بنزيما (هدفين) وناتشو وفينيسيوس جونيور في الدقائق 48 و56 و62 و92، فيما سجل هدف ألافيس الوحيد، خوسي ماتو من ضربة جزاء.

وحصد الريال أو 3 نقاط له في البطولة ليتصدر بهم جدول ترتيب الليغا، فيما يقبع ديبورتيفو ألافيس في ذيل الترتيب دون نقاط.

ودخل الفريق الملكي الموسم الجديد وسط تغييرات كبيرة طرأت على الفريق بداية من رحيل القائد سيرجيو راموس بعد 15 موسما على التوالي قاد فيها دفاع الريال، ثم رحيل زميله في خط الدفاع رفائيل فاران إلى مانشستر يونايتد.

ولم يخسر ريال مدريد في بداية مشواره بالليغا منذ 2008، عندما استهل الدوري الإسباني بهزيمة أمام ديبورتيفو لاكورونيا، لكنه منذ ذلك الحين فاز في 8 مباريات وتعادل في 4.

وتوج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني 34 مرة مقابل 26 لغريمه ومنافسة التقليدي برشلونة و11 مرة لجاره اللدود أتلتيكو مدريد.

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