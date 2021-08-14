ريال مدريد يقتنص فوزا ثمينا من ألافيس في مستهل مشواره بالدوري الإسباني

اقتنص ريال مدريد فوزا مهما من ديبورتيفو ألافيس بالفوز (4-1)، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، بالجولة الأولى للدوري الإسباني.

وسجل رباعية الريال، كريم بنزيما (هدفين) وناتشو وفينيسيوس جونيور في الدقائق 48 و56 و62 و92، فيما سجل هدف ألافيس الوحيد، خوسي ماتو من ضربة جزاء.

وحصد الريال أو 3 نقاط له في البطولة ليتصدر بهم جدول ترتيب الليغا، فيما يقبع ديبورتيفو ألافيس في ذيل الترتيب دون نقاط.

ودخل الفريق الملكي الموسم الجديد وسط تغييرات كبيرة طرأت على الفريق بداية من رحيل القائد سيرجيو راموس بعد 15 موسما على التوالي قاد فيها دفاع الريال، ثم رحيل زميله في خط الدفاع رفائيل فاران إلى مانشستر يونايتد.

هدف بنزيما الرائع في شباك ألافيس #ريال_مدريد_الافيس pic.twitter.com/ryPWfm3oXd — إرم سبورت (@EremSports) August 14, 2021

ولم يخسر ريال مدريد في بداية مشواره بالليغا منذ 2008، عندما استهل الدوري الإسباني بهزيمة أمام ديبورتيفو لاكورونيا، لكنه منذ ذلك الحين فاز في 8 مباريات وتعادل في 4.

وتوج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني 34 مرة مقابل 26 لغريمه ومنافسة التقليدي برشلونة و11 مرة لجاره اللدود أتلتيكو مدريد.