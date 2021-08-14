جماهير باريس سان جيرمان تطلق صافرات استهجان ضد مبابي قبل مواجهة ستراسبورغ (فيديو)

صبت جماهير باريس سان جيرمان جام غضبها على الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم الفريق، قبل مواجهة ستراسبورغ، مساء يوم السبت، على ملعب حديقة الأمراء في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

وتم تداول فيديوهات لجماهير الفريق الفرنسي في المدرجات، وهي تطلق صافرات الاستهجان ضد مبابي بمجرد إعلان المذيع الداخلي للملعب عن اسمه في التشكيل الأساسي للفريق.

وجاءت هذه الصافرات كرد فعل تجاه مبابي؛ بسبب ما تردد عن مماطلته في تمديد تعاقده مع النادي الباريسي، الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري في يونيو 2022.

وكان ناصر الخليفي، رئيس النادي، أحرج مبابي مؤخرا بتصريحاته، مشيرا إلى أن اللاعب الشاب لم يعد لديه عذر للرحيل بعد الصفقات القوية التي انضمت للفريق صيف العام الجاري.

وتعاقد النادي مع كل من فينالدوم، دوناروما، سيرجيو راموس، وليونيل ميسي في صفقة انتقال حر، بينما انضم أشرف حكيمي مقابل 60 مليون يورو لإنتر ميلان الإيطالي.

صافرات استهجان من جماهير باريس سان جيرمان ضد مبابي pic.twitter.com/hRag7g8ZWp — إرم سبورت (@EremSports) August 14, 2021

تقديم ميسي

وقدم باريس سان جيرمان نجمه الجديد ليونيل ميسي إلى المشجعين في استاد بارك دي برينس قبل مواجهة ستراسبورغ، لكن قائد الأرجنتين لم يكن ضمن تشكيلة المباراة.

ودخل ميسي الملعب إلى جانب اللاعبين الجدد سيرجيو راموس والحارس جيانلويجي دوناروما وأشرف حكيمي وجورجينيو فينالدم، وتحدث إلى المشجعين المتحمسين.

وقال ميسي: ”هذا أسبوع استثنائي جدا بالنسبة لي. أريد أن أشكر الجميع على الاستقبال منذ وصولي إلى باريس. كان الأمر مذهلا. أشعر بسعادة كبيرة وبحماس هائل“.

وأضاف: ”أتمنى أن نستمتع معا بهذا العام وأن يكون العام رائعا لنا. أنا متحمس جدا بخصوص كل شيء“.

وكما هو متوقع، لم ينضم ميسي إلى تشكيلة المباراة، بعدما قال المدرب ماوريسيو بوكيتينو إن لاعبه البالغ عمره 34 عاما ليس جاهزا بشكل كامل.

لحظة تقديم راموس في بارك دو برانس #باريس_سان_جيرمان

pic.twitter.com/F6bKGQ4xOt — إرم سبورت (@EremSports) August 14, 2021

​ولم يظهر دوناروما حارس إيطاليا والمدافع المخضرم راموس ضمن تشكيلة المباراة أيضا، بينما سيبدأ الثنائي حكيمي وفينالدوم.

وانضم ميسي إلى سان جيرمان الأسبوع الماضي بعقد لمدة عامين، مع وجود بند يسمح بالتمديد لعام إضافي، بعدما أعلن برشلونة أنه لا يستطيع تحمل الإبقاء على هدافه التاريخي؛ بسبب قواعد اللعب المالي​ النظيف الخاصة برابطة الدوري الإسباني.