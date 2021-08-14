رسميا.. برشلونة يعلن تسجيل ممفيس ديباي وإريك غارسيا في الدوري الإسباني

أعلن نادي برشلونة، رسميا، اليوم السبت، عن تسجيل المهاجم الهولندي ممفيس والمدافع الإسباني إريك غارسيا، إضافة إلى الألباني راي ماناج، في رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال برشلونة في بيان رسمي: ”تم تسجيل ممفيس وإريك غارسيا وراي ماناج في الدوري الإسباني، بعدما وافق القائد الثاني جيرارد بيكيه على خفض كبير في راتبه“.

وأكد برشلونة أن الثلاثي ديباي وغارسيا وماناج سيكونون متاحين للاختيار من المدرب الهولندي رونالد كومان، يوم الأحد، في المباراة الافتتاحية للنادي الكتالوني في الدوري الإسباني أمام ريال سوسيداد.

رسميا..

برشلونة يعلن تسجيل ممفيس ديباي وإريك غارسيا وري ماناج في الدوري الإسباني#إرم_سبورت #برشلونة pic.twitter.com/n79QFEKOHZ — إرم سبورت (@EremSports) August 14, 2021

وأشار برشلونة إلى أنه يستمر في العمل مع اثنين من قادة الفريق وهما سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا؛ لتخفيض راتبيهما بناء على الوضع الحالي للنادي.

وأوضح أن كلا اللاعبين على استعداد تام للتعاون مع النادي.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، أن مصادر مقربة من ألبا أكدت موافقته على تأجيل الحصول على نصف راتبه خلال الموسم الحالي.

تصريحات كومان

من جهته، قال رونالد كومان مدرب برشلونة قبل مواجهة ريال سوسيداد على ملعب كامب نو: ”نحن متحمسون جدا من أجل بداية الليغا، مع عودة جزء من الجماهير إلى الملعب“.

وأضاف: ”بالتأكيد سنفتقد ليونيل ميسي وهذا طبيعي؛ لأننا نتحدث عن أفضل لاعب في العالم، الآن ميسي ليس هنا، لكن لدينا عدة لاعبين آخرين ومجموعة قوية“.

📌 Memphis, Eric Garcia and Rey Manaj, registered for @LaLigaEN — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 14, 2021

وتابع كومان: ”لدينا فريق رائع من أجل تحقيق الإنجازات هذا الموسم، لا يوجد عذر قبل مباراة الغد وأعتقد أن الفريق جاهز للمباراة، أعتقد أننا قمنا بفترة تحضيرية جيدة للغاية دون ميسي؛ لذلك علينا اللعب والسيطرة والتقدم إلى الأمام“.

وستشهد مباراة برشلونة مع ريال سوسيداد تواجد نحو 30 ألف مشجع في ملعب كامب نو.

ويسعى برشلونة للتتويج بالألقاب الموسم الحالي، رغم رحيل ميسي، بعد الموسم الماضي المخيب لآمال جماهير النادي.

واكتفى برشلونة بالتتويج بلقب كأس ملك إسبانيا الموسم الماضي، في حين احتل المركز الثالث في الدوري الإسباني، وودع من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

ونجح برشلونة في التعاقد مع ممفيس ديباي والمهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو والمدافع الإسباني إريك غارسيا، وجميعها صفقات مجانية، في حين أعاد المدافع البرازيلي إيميرسون من ريال بيتيس.